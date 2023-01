Fiorentina – Monza: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Fiorentina – Monza di Mercoledì 4 gennaio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per la 16° giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle 18.30

FIRENZE – Mercoledì 4 gennaio 2023, allo Stadio "Artemio Franchi", andrà in scena Fiorentina – Monza, match valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023, che riprende dopo la lunga sosta per i Mondiali che si sono svolti in Qatar; calcio di inizio alle ore 18.30.

La squadra di Italiano, in vista della gara del 4 gennaio contro, ha disputato diverse amichevoli: ha vinto contro Arezzo (4-1), Always Ready (9-0), Dortmund (2-0), Rapid Bucarest (3-0), Bastia (2-1) e Lugano (6-1) e pareggiato 1-1 col Monaco. I viola, prima della sosta, avevano perso per 2-1 a San Siro contro il Milan, con autogol decisivo di Milenkovic nei minuti di recupero, chiudendo il 2022 in decima posizione con 19 punti, frutto di cinque partite vinte, quattro pareggiate e sei perse, diciotto reti realizzate e venti incassate. Nelle scorse settimane la formazione di Palladino ha battuto 1-0 il Lione e 2-1 l’Arconatese mentre ha perso di misura contro il Lugano e 1-4 contro il Torino. Prima della sosta i biancorossi avevano vinto per 3-0 la Salernitana; sono quattordicesimi in classifica con 16 punti, frutto di cinque vittorie, un pareggio e nove sconfitte, sedici gol fatti e ventidue subiti. L’ultimo confronto risale al 18 agosto 2019 quando la Fiorentina si impose per 3-1.

FIORENTINA - MONZA
Mercoledì 4 gennaio 2023 dalle ore 17.30 le formazioni ufficiali, dalle 18.30 la cronaca con commento in diretta della partita.

Convocati della Fiorentina

Amatucci Lorenz, Amrabat Sofyan, Barák Antonín, Bianco Alessandro, Biraghi Cristiano, Bonaventura Giacomo, Castrovilli Gaetano, Cerofolini Michele, Cordeiro Dos Santos Domilson Dodo’, Distefano Filippo, Dos Santos De Paulo Julio Igor, Duncan Joseph Alfred, Ikone Nanitamo Jonathan, Jović Luka, Kayode Michael Olabode, Kouame Christian Michael Kouakou, Martinelli Tommaso, Martínez Quarta Lucas, Mendonça Cabral Arthur, Milenković Nikola, Ranieri Luca, Saponara Riccardo, Terracciano Pietro , Terzić Aleksa, Venuti Lorenzo

Convocati del Monza

3 Pablo Marí, 4 Marlon, 5 Caldirola, 7 Machin, 8 Barberis, 9 Gytkjaer, 10 Valoti, 16 Di Gregorio, 17 Caprari, 19 Birindelli, 22 Ranocchia, 26 Antov, 28 Colpani, 30 Carlos Augusto, 32 Pessina, 37 Petagna, 38 Bondo, 44 Carboni, 47 Mota Carvalho, 55 Izzo, 60 Colombo, 77 D’Alessandro, 80 Vignato, 84 Ciurria, 89 Cragno, 91 Sorrentino.

Italiano: “Cercheremo di ricominciare come avevamo concluso”

“Ci aspetta un periodo tosto, avremo tante partite da affrontare in breve tempo. Cercheremo di ricominciare come avevamo concluso. La nostra intenzione è quella di ripartire subito con la giusta mentalità. Abbiamo recuperato Castrovilli, un ragazzo che ha sofferto tanto. Sono felice per lui, sta bene, il ginocchio a guarito. Gaetano deve solo ritrovare la condizione. Sto cercando piano piano di rimetterlo in moto. Amrabat è tornato carico dal Mondiale, e in quella zona del campo abbiamo avuto la conferma che può fare veramente la differenza. Aspettiamo il rientro delle nostre frecce di valore. Nico Gonzalez tra qualche giorno inizierà a lavorare con il gruppo. ottil ha bisogno di un po’ più di tempo per il recupero. Purtroppo Mandragora non sarà a disposizione domani contro il Monza. Ha un piccolo fastidio al retto, recuperabile a breve. La squadra di Palladino ha un modo di interpretare calcio che mette tutti in difficoltà. Hanno cambiato passo e si stanno esprimendo molto bene. E’ un gruppo che è entrato nella testa del proprio allenatore”.

L’arbitro

Sarà Ermanno Feliciani di Teramo a dirigere la gara. A coaudiuvarlo, gli assistenti Matteo Passeri di Gubbio e Alessandro Costanzo di Orvieto. Quarto ufficiale Luca Pairetto di Nichelino. VAR Davide Massa di Imperia; AVAR Davide Ghersini di Genova.

Presentazione del match

QUI FIORENTINA – Indisponibili Sottil e Niko Gonzalez. Vincenzo Italiano dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Terraciano tra i pali e difesa a quattro composta al centro da Martinez Quarta e Milenkovic e sulle fasce da Dodò e Biraghi. In mediana Amrabat e Duncan. Sulla trequarti Ikoné, Bonaventura e Kouamé, di supporto all’unica punta Jovic, in vantaggio su Cabral.

QUI MONZA – Out il solo Sensi. Palladino dovrebbe rispondere col modulo 3-5-2 con Di Gregorio tra i pali e con una linea difensiva a tre formata da Izzo, Marlon e Caldirola. In mezzo Pessina e Ranocchia mentre Ciurria e Carlos Augusto completeranno la linea di centrocampo. Unica punta Mota Carvalho, supportata da Caprari e Colpani.

Le probabili formazioni di Fiorentina – Monza

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Amrabat, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Kouamé; Jovic. Allenatore: Vincenzo Italiano

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Marlon; Carlos Augusto, Ranocchia, Pessina, Ciurria Caprari; Colpani Allenatore: Raffaele Palladino

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. La sfida sarà visibile anche su Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 251); in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente per i soli abbonati Sky.