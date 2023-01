Pagelle 16° giornata Serie A 2022/2023: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 16° giornata di andata del Campionato di Serie A 2022-2023: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori

MILANO – Dopo la lunga sosta per i Mondiali, che si sono svolti in Qatar, il campionato di calcio di Serie A 2022/ 2023 é ripartito con la sedicesima giornata, che si gioca tutta d’un fiato in turno infrasettimanale. Prima vittoria dell’anno per il Milan di Pioli che espugna l’Arechi infliggendo un 1-2 alla Salernitana grazie alle reti di Leao e Tonali, realizzate nel giro di pochi minuti nel primo tempo. Nel finale, dopo che ai rossoneri la terza rete era stata annullata per fuorigioco di Brahim Diaz, Bonazzoli accorcia le distanze ma la rimonta granata non riesce. Torna il sorriso alla Sampdoria, che, reduce da quattro k.o. consecutivi prima della sosta, va a vincere sul campo del Sassuolo: decisivi i gol siglati nel primo tempo da Gabbiadini e Augello mentre a nulla serve il rigore trasformato da Berardi nella ripresa. L’Atalanta, evita in extermis il quarto k.o. di fila sul campo dello Spezia: sotto di due gol firmati Nzola e Gyasi, gli orobici accorciano le distanze nella ripresa con Pasalic e riacciuffano la parità nei minuti di recupero con Holjund. Il Verona, dopo dieci sconfitte consecutive conquista un punto in casa del Torino avanti con Duric si fa raggiungere da Miranchuk.

La Roma riceverà all’Olimpico il Bologna mentre la Lazio giocherà al Via del Mare contro il Lecce. La Fiorentina, che nel mese di dicembre ha disputato ben otto amichevoli vincendone sette, attenderà al Franchi il Monza. La Juventus, che prima della sosta aveva collezionato dieci risultati consecutivi che le avevano consentito di portarsi al terzo posto, giocherà sul campo della Cremonese. Alle 18.45 andrà in scena il big match: big match: il Napoli, capolista con 41 punti con otto lunghezze di vantaggio sulla sua più diretta inseguitrice, andrà in cerca della dodicesima vittoria di fila San Siro contro l’Inter, quinto a quota 30. Infine, l’Udinese, che dopo sei successi consecutivi non é più capace di vincere e non porta a casa i tre punti dal 3 ottobre, proverà a riprendere il ritmo di inizio stagione contro l’Empoli nel posticipo serale.

Le pagelle della sedicesima giornata di Serie A 2022/2023

12.30

Salernitana – Milan (pagelle – tabellino)

Sassuolo – Sampdoria (pagelle – tabellino)

14:30

Spezia – Atalanta (pagelle – tabellino)

Torino – Verona (pagelle – tabellino)

16:30

Lecce – Lazio (pagelle – tabellino)

Roma – Bologna (pagelle – tabellino)

18:30

Cremonese – Juventus (pagelle – tabellino)

Fiorentina – Monza (pagelle – tabellino)

20:45

Inter – Napoli (pagelle – tabellino)

Udinese – Empoli (pagelle – tabellino)