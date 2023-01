Udinese – Empoli: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Udinese – Empoli di Mercoledì 4 gennaio 2023 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A

UDINE – Mercoledì 04 gennaio alla Dacia Arena, andrà di scena a partire dalle 20:45 la sfida tra Udinese e Empoli, valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. Un 2023 che si apre con la ripresa del campionato di Serie A, rimasto ai box per quasi due mesi, per dare spazio al Mondiale qatariota. Da mercoledì si tornerà a fare sul serio. L’Udinese dopo un inizio di campionato esaltante, che l’ha vista navigare ai vertici della classifica ora è chiamata a centrare la vittoria per agganciarsi al treno Europa. I ragazzi di Sottil dovranno superare l’ostacolo Empoli, fondamentale per ritrovare un successo che manca da quattro turni. Empoli che gode di una classifica più che tranquilla, con dieci punti di vantaggio sulla zona retrocessione, frutto dell’ottimo lavoro portato avanti da mister Zanetti. Entrambe le formazioni vogliono inaugurare il nuovo anno al meglio, in modo da dare seguito ad una stagione fin qui molto positiva. Nei precedenti alla Dacia Arena, il bilancio sorride ai friulani, i quali su 13 scontri complessivi disputati vantano 8 successi. Soltanto due volte hanno avuto la meglio i toscani, invece solo in tre occasioni è emerso il risultato di parità. Molto più equilibrato il bilancio se si analizzano le ultime nove sfide, dove le due formazioni sono accomunate da quattro successi e un solo pareggio. A dirigere il match della Dacia Arena, Marco Serra, della Sezione di Torino. Il fischietto torinese, sarà coadiuvato dagli assistenti Rocca di Catanzaro e Saccenti di Modena. Quarto uomo Rapuano di Rimini, mentre al Var siederanno Valeri di Roma 2 e Abbattista di Molfetta.

Cronaca della partita con tabellino

Presentazione del match

QUI UDINESE – Sottil non potrà contare su Deulofeu e Masina, entrambi infortunati. 3-5-2 di partenza composto da Silvestri tra i pali , protetto dal tridente difensivo composto da Rodrigo Beçao, Bijol e Nehuén Pérez. A centrocampo Walace in cabina di regia, con Lovric (favorito su Samardzic) e Makengo mezzali . Pereyra insieme a Udogie agiranno sulle corsie estenre. In attacco, spazio al tandem formato da Success e Beto.

QUI EMPOLI – Zanetti dovrà fare a meno degli infortunati Destro e Tonelli. Nel 4-3-2-1 di partenza, Vicario tra i pali , difesa a quattro con Ismajli e Luperto al centro, subordianti sulle corsie esterne da Stojanovic e Parisi. A centrocampo Haas nel ruolo di mezzala destra, con Bandinelli mezzala sinistra e Marin playmaker. Bajarani e Baldanzi, agiranno da trequartisti a supporto dell’unica punta Satriano.

Le probabili formazioni di Udinese – Empoli

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Rodrigo Becão, Bijol, N. Pérez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Success. Allenatore: Sottil

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Bajrami, Baldanzi; Satriano. Allenatore: Zanetti

Dove vedere la partita in tv e streaming

