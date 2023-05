Juventus – Siviglia: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Juventus – Siviglia di Giovedì 20 aprile 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere la semifinale di andata della Europa League 2022-2023; calcio di inizio alle ore 21

TORINO – Giovedì 11 maggio, all’Allianz Stadium di Torino, andrà in scena Juventus – Siviglia, semifinale di andata dell’Europa League 2022-2023; calcio di inizio alle ore 21.

Indice

Il ritorno si disputerà il 18 maggio. Chi avrà la meglio affronterà la vincente tra Roma e Bayer Leverkusen nella finalissima del 31 maggio a Budapest. Sono quattro i precedenti tra le due compagini in Champions League con un bilancio di due successi dei bianconeri, un pareggio e una affermazione degli andalusi. L’ultimo confronto risale al 21 novembre 2016 quando la Juventus si impose col risultato di 1-3,

Cronaca della partita con tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA DI JUVENTUS – SIVIGLIA]

RISULTATO IN DIRETTA: JUVENTUS - SIVIGLIA Giovedì 11 maggio 2023 dalle 20 le formazioni ufficiali dalle 21 la cronaca con il commento in diretta della partita.

Il percorso di Juventus e Siviglia in Europa League

La squadra di Allegri era stata retrocessa dalla Champions League, essendosi piazzata al terzo posto nel Girone dietro Benfica e PSG ma allo spareggio ha avuto la meglio sul Nantes (1-1 a Torino, 0-3 al ritorno in terra francese). Agli ottavi di finale ha eliminato il Friburgo (1-0 all’andata e 0-2 al ritorno), ai quarti di finale il Siviglia (1-0 all’andata e 1-1 al ritorno). Anche il Siviglia era retrocesso dalla Champions League, essendosi classificato al terzo posto nel Girone G alle spalle di Manchester City e Borussia Dortmund. Ha poi avuto la meglio sul PSV allo spareggio (3-0 all’andata e 2-0 al ritorno), sul Fenerbahce (2-0 all’andata e 1-0 al ritorno) agli ottavi di finale e sul Manchester United ai quarti di finale (2-2 all’andata e 3-0 al ritorno).

Sporting e Juventus nei rispettivi campionati

In campionato i bianconeri vengono da due successi consecutivi, contro Lecce (2-1) e Atalanta (0-2). Occupan0 la seconda posizione, a +2 dalla Lazio, con 66 punti, frutto di venti vittorie, sei pareggi e otto sconfitte, cinquantadue gol fatti e ventotto subiti. In Liga il Siviglia, dopo il successo casalingo per 3-2 contro l’Espanyol, é a quota con un percorso di dodici partite vinte, otto pareggiate e tredici perse, quarantuno reti realizzate e quarantanove incassate.

La lista UEFA della Juventus

Lista A

1 Szczesny 23 Pinsoglio 36 Perin 48 Crespi 2 De Sciglio 3 Bremer 6 Danilo 12 Alex Sandro 15 Gatti 19 Bonucci 24 Rugani 53 Huijsen 5 Locatelli 10 Pogba 11 Cuadrado 17 Kostic 25 Rabiot 32 Paredes 7 Chiesa 9 Vlahovic 14 Milik 18 Kean 22 Di Maria

Lista B

41 Garofani 49 Raina 42 Barbieri 20 Miretti 44 Fagioli 45 Barrenechea 30 Soulé 40 Da Graca 43 Iling-Junior 46 Compagnon 50 Pecorino 52 Cerri

Presentazione del match

QUI JUVENTUS – Allegri dovrebbe al modulo 3-5-2 e schierare in porta Szczesny e una difesa a tre composta da Gatti, Bremer e Danilo. In cabina di regia Locatelli con Miretti e Rabiot mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Cuadrado e Kostic. Davanti Di Maria e Vlahovic, affiancato da Di Maria e Chiesa.

QUI SIVIGLIA – Mendilibar dovrebbe rispondere col modulo 4-2-3-1 con Bounou tra i pali e una difesa a quattro formata al centro da Badé e Marcão e sulle fasce da Navas e Acuña. In mediana Gudelj e Fernando. Unica punta En-Nesyri, supportata dai trequartisti Ocampos, Rakitić e Lamela.

Le probabili formazioni di Juventus – Siviglia

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Allegri

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bounou; Navas, Badé, Marcão, Acuña; Gudelj, Fernando; Ocampos, Rakitić, Lamela; En-Nesyri. Allenatore: Mendilibar.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su: