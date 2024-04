Pineto – Juventus Next Gen: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Pineto – Juventus Next Gen di Domenica 14 aprile 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 36ma giornata di Serie C, Girone B

PINETO – Domenica 14 aprile 2024 andrà in scena Pineto – Juventus Next Gen, gara valida per la trentaseiesima giornata del Girone B di Serie C 2023-2024. La gara si giocherà allo Stadio “Mariani-Pavone” di Pineto e avrà inizio alle ore 14.

Gli abruzzesi vengono dal successo esterno per 0-2 contro il Sestri Levante e sono dodicesimi (a -3 dalla zona playoff) a quota 44. Il loro percorso racconta di nove partite vinte, diciassette pareggiate e nove perse, trentadue reti realizzate e trentatré incassate. I bianconeri sono reduci dalla sconfitta casalinga per 1-2 contro il Cesena e sono ottavi con 48 punti, frutto di tredici vittorie. nove pareggi e tredici sconfitte, quarantacinque gol fatti e quaranta subiti.

La gara di andata si é chiusa sul risultato di 2-2. Questa volta viene dato nettamente favorito il Pineto, con il segno “1” quotato mediamente 2.45. A dirigere la gara sarà Gianluca Renzi di Pesaro, coadiuvato dagli assistenti Stefano Vito Martinelli e Nirintsalama T. Andriambelo e dal quarto uomo Enrico Eremitaggio.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI PINETO – JUVENTUS NEXT GEN]

PINETO:. A disposizione:



JUVENTUS U23:. A disposizione:



Reti:



Brambilla alla vigilia

«Se a tre partite dal termine della regular season ci troviamo in zona play-off e ci stiamo giocando l’accesso alla fase finale del campionato, penso che dobbiamo essere felici del nostro percorso. Abbiamo quattro punti di vantaggio sull’undicesima in classifica e, venendo da un girone di andata non semplice, significa che siamo cresciuti tanto in quello di ritorno. Detto ciò, questo non è il momento di accontentarci e, di conseguenza, di abbassare l’attenzione. Non so quanti punti ci serviranno per assicurarci i play-off, ma so che a partire dalla difficile trasferta di Pineto dovremo tornare a muovere la classifica. Quella in Abruzzo sarà la prima di tre sfide molto impegnative e sarà fondamentale interpretarla bene perchè un risultato positivo ci permetterebbe di allungare in classifica contro una diretta concorrente per la corsa ai play-off. In queste ultime tre giornate affronteremo squadre con grandi motivazioni, come noi: il Pineto proverà fino all’ultima giornata a centrare una qualificazione ai play-off, mentre la Fermana e la Vis Pesaro cercheranno rispettivamente di evitare la retrocessione diretta e i play-out. Saranno partite aperte, ma non siamo spaventati. Siamo abituati a giocare sfide con punti pesanti in palio e nel corso di questa stagione, soprattutto nel girone di ritorno, abbiamo dimostrato di riuscire a ottenere punti contro qualsiasi avversaria. Siamo in fiducia e abbiamo grande voglia di centrare una qualificazione alla fase finale del campionato per giocare altre partite di livello, che possono servirci per crescere ulteriormente».

Presentazione del match

COME ARRIVA IL PINETO – Beni dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2 con Tonti tra i pali e con De Santis, Ingrosso e Marafini pronti a formare il blocco difensivo. In cabina di regia Lombardi con Amadio e Germinario mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Sannipoli e Baggi. Davanti Gambale e Volpicelli.

COME ARRIVA LA JUVENTUS NEXT GEN – Brambilla dovrebbe rispondere con il modulo 3-4-1-2 con Daffara tra i pali e con una difesa a tre formata da Savona, Stramaccioni e Stivanello. In mezzo al campo Salifou e Damiani mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Rouhi e Damiani. Unica punta Sekulov, supportata dai trequartisti Cerri e Hasa.

Probabili formazioni di Pineto – Juventus Next Gen

PINETO (3-5-2): Tonti, De Santis, Ingrosso, Marafini; Sannipoli, Amadio, Lombardi, Germinario, Baggi; Gambale, Volpicelli. Allenatore: Beni.

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-1-2): Daffara, Savona, Stramaccioni, Stivanello; Rouhi, Salifou, Damiani, Turicchia; Hasa; Cerri, Sekulov. Allenatore: Brambilla.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport (canale 253 satellite). Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Disponibile anche su Now.