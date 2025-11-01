Pineto-Pianese 1-1: equilibrio e intensità al “Mimmo Pavone”

Diretta di Pineto-Pianese di Sabato 1 novembre 2025: botta e risposta nel primo tempo tra Pellegrino al 14′ e Coccia al 26′

PINETO – Nella dodicesima giornata del Girone B di Serie C, Pineto e Pianese si dividono la posta in palio con un pareggio per 1-1 allo stadio “Mimmo Pavone-Alessandro Mariani”. Una gara equilibrata, giocata su buoni ritmi e con diverse occasioni da entrambe le parti, che conferma il momento di stabilità per i padroni di casa e la tenacia della formazione toscana. Entrambe le squadre restano in corsa per la zona centrale della classifica. Passano avanti prima gli abruzzesi al 14′ di gioco con Pellegrino ma la gioia dura appena 12 minuti con il pareggio di Coccia al 26′.

Tabellino

PINETO: Tonti A., Baggi F. (dal 38′ st Gagliardi L.), Postiglione N. (dal 15′ st Serbouti A.), Frare D., Borsoi M. (dal 27′ st Ienco S.), Germinario G., Lombardi L., Schirone L. (dal 28′ st Nebuloso G.), Pellegrino A. (dal 38′ st Vigliotti G.), D’Andrea F., Bruzzaniti G.. A disposizione: Amadio S., Capomaggio T., Gagliardi L., Ienco S., Marone F., Nebuloso G., Saccomanni G., Serbouti A., Tupone S., Verna A., Viero F., Vigliotti G.

PIANESE: Filippis E., Ercolani L. (dal 1′ st Sussi C.), Gorelli M., Masetti L., Coccia L., Balde M. (dal 37′ st Puletto F.), Simeoni L., Proietto F. (dal 24′ st Tirelli M.), Chesti F., Sodero A. (dal 9′ st Martey C.), Fabrizi L. (dal 9′ st Bellini L.). A disposizione: Bellini L., Bertini M., Bertini T., Martey C., Peli L., Puletto F., Sussi C., Tirelli M., Zambuto A.

Reti: al 14′ pt Pellegrino A. (Pineto) al 26′ pt Coccia L. (Pianese) .

Ammonizioni: al 7′ st Postiglione N. (Pineto) al 43′ pt Ercolani L. (Pianese), al 26′ st Balde M. (Pianese), al 32′ st Bellini L. (Pianese), al 32′ st Simeoni L. (Pianese), al 37′ st Masetti L. (Pianese).

Convocati Pianese

Portieri: Boer, Filippis, Reali

Difensori: Chesti, Ercolani, Indragoli, Masetti, Pacciardi, Pietrosanti, Polidori

Centrocampisti: Bacchin, Barbetti, Colombo, Da Pozzo, Ferretti, Marchesi, Nardi, Nicoli, Proietto, Simeoni

Attaccanti: Falleni, Mastropietro, Mignani, Spinosa, Xhani

Presentazione del match

Sabato 1° novembre alle ore 14:30, lo stadio “Mimmo Pavone-Alessandro Mariani” di Pineto ospiterà la sfida tra Pineto e Pianese, valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie C 2025.2026 – Girone B.

Il Pineto arriva all’appuntamento in nona posizione con 15 punti, frutto di quattro vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte nelle prime undici gare. La squadra abruzzese ha segnato 16 gol e ne ha subiti 13, con una differenza reti positiva di +3. In casa ha raccolto otto punti in sei partite, con un bilancio di due vittorie, due pareggi e due sconfitte. Nell’ultimo turno ha pareggiato 1-1 contro il Forlì.

La Pianese, attualmente quattordicesima con 13 punti, ha ottenuto tre vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte, con dieci gol fatti e undici subiti. In trasferta ha mostrato solidità, conquistando otto punti in cinque gare (due vittorie, due pareggi e una sconfitta). La squadra toscana è reduce dalla sconfitta interna per 0-1 contro il Ravenna.

A dirigere la gara sarà Domenico Mirabella di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Sbardella e Tes. IV ufficiale: Simone Gavini di Aprilia. Operatore Fvs: Silvia Scipione di Firenze.

COME ARRIVA IL PINETO – Tisci dovrebbe affidarsi al 4-3-3 con Tonti tra i pali e una linea difensiva composta da Borsoi, Postiglione, Frare e Baggi. A centrocampo spazio a Schirone, Germinario e Lombardi, mentre il tridente offensivo sarà formato da Pellegrino e D’Andrea sugli esterni, con Bruzzaniti al centro, miglior marcatore stagionale della squadra.

COME ARRIVA LA PIANESE – Birindelli dovrebbe rispondere con un 3-5-2 compatto e dinamico. In porta ci sarà Filippis, protetto dal terzetto difensivo composto da Ercolani, Gorelli e Masetti. Sulle fasce agiranno Sussi e Chesti, con M. Bertini, Simeoni e Proietto a presidiare la zona centrale. In attacco, spazio alla coppia Bellini–Fabrizi, con Bellini già autore di quattro reti in campionato

Probabili formazioni di Pineto-Pianese

PINETO (4-3-3): Tonti; Borsoi, Postiglione, Frare, Baggi; Schirone, Germinario, Lombardi; Pellegrino, D’Andrea, Bruzzaniti. Allenatore: Tisci.

PIANESE (3-5-2): Filippis; Ercolani, Gorelli, Masetti; Sussi, M. Bertini, Simeoni, Proietto, Chesti; Bellini, Fabrizi. Allenatore. Birindelli.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 252 satellite), con streaming su SkyGo e NOW.