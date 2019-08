Pisa – Bologna: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Pisa – Bologna: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per il terzo turno di Coppa Italia, calcio d’inizio alle ore 20.45

PISA – Domenica 18 agosto alle ore 20.45 si giocherà Pisa – Bologna, incontro valevole per il terzo turno eliminatorio della Coppa Italia 2019/2020. Da una parte c’è la formazione toscana che si è qualifica grazie al netto successo casalingo nei confronti del Potenza. Dall’altra parte ci sono gli emiliani che fanno il loro esordio in questa competizione. La vincente di questo confronto se la vedrà contro una tra Udinese e Sudtirol.

La cronaca minuto per minuto

PISA-BOLOGNA IN DIRETTA Domenica 18 agosto alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la sintesi del match.

La presentazione del match

QUI PISA – La compagine padrona di casa dovrebbe scendere in campo col 4-4-2 con Gori in porta, pacchetto difensivo composto da Belli e Aya sulle corsie esterne mentre nel mezzo Verna e Minesso. A centrocampo Masucci e Gucher in cabina di regia con Lisi e De Vitis sulle fasce laterali mentre in attacco spazio al tandem offensivo composto da Marconi e Benedetti.

QUI BOLOGNA – La squadra emiliana dovrebbe presentarsi sul rettangolo di gioco col 4-2-3-1 con Skorupski tra i pali, reparto difensivo formato da Mbaye e Djiks sulle corsie esterne mentre nel mezzo Danilo e Denswill. A centrocampo Poli e Dzemaili in cabina di regia mentre davanti Orsolini, Soriano e Sansone alle spalle di Palacio.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Pisa – Bologna, valevole per il terzo turno eliminatorio della Coppa Italia 2019/2020, non verrà trasmesso da nessuna emittente televisiva. Pertanto, gli spettatori interessati all’evento potranno assistervi grazie alla diretta testuale sul nostro sito.

Le probabili formazioni di Pisa – Bologna

PISA (4-4-2): Gori; Belli, Verna, Minesso, Aya, Lisi, Masucci, Gucher, De Vitis, Marconi, Benedetti. Allenatore: D’Angelo.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswill, Djiks; Poli, Dzemaili; Orsolini, Soriano, Sansone; Destro. Allenatore: Mihajlovic

STADIO: Romeo Anconetani