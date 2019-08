Pisa-Bologna 0-3, il tabellino: successo comodo per la squadra emiliana

Il tabellino di Pisa-Bologna 0-3 il risultato finale: successo agevole per la squadra emiliana che avanza al turno successivo, i toscani escono a testa alta.

PISA – Nel match valevole per il terzo turno eliminatorio di Coppa Italia il Bologna espugna l’Anconetani battendo il Pisa 3-0. Successo comodo per la squadra emiliana che passa in vantaggio nel primo tempo con Poli e chiude i conti nella ripresa grazie ai gol di Destro e Palacio.

Pisa-Bologna 0-3: il tabellino del match

PISA (3-5-2): 1 Gori, 15 Aya, 33 Benedetti, 13 Meroni, 19 Liotti (37′ Pinato), 2 Birindelli, 27 Gucher, 14 Marin, 7 Siega, 32 Pesenti, 31 Marconi. A disp. 12 D’Egidio, 22 Perilli, 4 Belli, 5 Verna, 8 Izzillo, 11 Minesso, 21 Pinato, 23 Lisi, 26 Masucci, 29 Asencio, 30 Dr Vitis, 35 Fischer. All. Luca D’Angelo.

BOLOGNA (4-2-3-1): 28 Skorupsky, 14 Tomyassu, 23 Danilo, 4 Denswil, 35 Dijks, 16 Poli (77′ Svanberg), 99 Kingsley, 7 Orsolini, 21 Soriano, 24 Palacio (85′ Sansone), 22 Destro (74′ Santander). All. De Leo.

RETI: 21′ Poli (B), 61′ Orsolini (B), 63′ Palacio (B)

AMMONIZIONI: Marin, Siega (P), Kinglsey (B)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 2′ nel primo tempo, 2′ nel secondo tempo

STADIO: Romeo Anconetani