Cagliari – Chievo: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Cagliari – Chievo: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per il terzo turno di Coppa Italia, calcio d’inizio alle ore 20.30

CAGLIARI – Domenica 18 agosto alle ore 20.30 si giocherà Cagliari – Chievo, incontro valevole per il terzo turno eliminatorio della Coppa Italia 2019/2020. Da una parte c’è la compagine sarda che farà il suo esordio in questa competizione, occasione per mettere in mostra i nuovi acquisti e per rodare al meglio la squadra in vista dell’inizio del campionato. Dall’altra parte c’è la squadra veneta che ha già esordito nella competizione eliminando il modesto Ravenna soltanto ai calci di rigore.

La cronaca minuto per minuto

La presentazione del match

QUI CAGLIARI – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Cragno in porta, pacchetto difensivo composto da Cacciatore e Lykogiannis sulle fasce laterali mentre nel mezzo Ceppitelli e Klavan. A centrocampo Nainggolan in cabina di regia con Rog e Nandez mezze ali mentre davanti Birsa alle spalle del tandem offensivo composto da Joao Pedro e Pavoletti.

QUI CHIEVO – Gli ospiti dovrebbero schierarsi col 4-3-3 con Semper tra i pali, reparto arretrato formato da Bertagnoli e Brivio sulle corsie esterne mentre nel mezzo Rigione e Laverbe. A centrocampo Karamoko in cabina di regia con Esposito e Garritano mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Pucciarelli,, Meggiorni e Stepinski.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Cagliari – Chievo, valevole per il terzo turno di Coppa Italia, non verrà trasmesso da nessuna emittente televisiva. Pertanto, gli spettatori potranno seguire la diretta testuale del match sul nostro sito.

Le probabili formazioni di Cagliari – Chievo

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Ceppitelli, Klavan, Lykogiannis; Rog, Nainggolan, Nandez; Birsa; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Maran

CHIEVO (4-3-3): Semper, Bertagnoli, Rigione, Leverbe, Brivio, Esposito, Karamoko, Garritano, Pucciarelli, Meggiorini, Stepinski. Allenatore: Marcolini

STADIO: Sardegna Arena