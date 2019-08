Coppa Italia, Cagliari-Chievo: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Chievo: incontro valevole per il terzo turno della Coppa Italia 2019/2020, calcio d’inizio alle ore 20.30.

CAGLIARI – Tra poco faranno il loro ingresso in campo Cagliari e Chievo nel match valevole per il terzo turno di Coppa Italia. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-1-2 per il Cagliari con Birsa alle spalle del tandem offensivo formato da Joao Pedro e Pavoletti mentre il Chievo risponde col 4-3-3 con Pucciarelli, Meggiorini e Stepinski a formare il trio d’attacco.

Le formazioni ufficiali di Cagliari – Chievo

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Pinna, Ceppitelli, Klavan, Lykogiannis; Rog, Nainggolan, Ionita; Birsa; João Pedro, Pavoletti. Allenatore: Maran

CHIEVO (4-3-3): Samper; Bertagnoli, Rigione, Laverbe, Brivio, Pina Nunes, Esposito, Giaccherini, Pucciarelli, Meggiorini, Stepinski. Allenatore: Marcolini