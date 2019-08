Coppa Italia, Fiorentina – Monza: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Monza: incontro valevole per il terzo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia, calcio d’inizio alle ore 18.15.

MANCHESTER – Tra meno di un’ora faranno il loro ingresso in campo Fiorentina e Monza nel match valido per il terzo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia 2019/2020. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per la Fiorentina con il tridente composto da Chiesa, Boateng e Sottil. Modulo differente per i brianzoli (4-3-1-2) con Brighenti e Finotto supportati alla mezza punta Chiricò.

Fiorentina – Monza: le formazioni ufficiali del match

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski, Lirola, Milenkovic, Ranieri, Terzic; Castrovilli, Badelj, Benassi; Boateng, Sottil, Chiesa. A disposizione: Terracciano, Brancolini, Montiel, Venuti, Ceccherini, Biraghi, Castrovilli, Cristoforo, Zurkowski, Simeone, Vlahovic. Allenatore: Montella

MONZA (4-3-1-2): Lamanna; Lepore, Scaglia, Bellusci, Sampirisi; Armellino, Rigoni, Iocolano; Chiricò; Brighenti, Finotto. A disposizione: Sommariva, Anastasio, Galli, Fossati, Lora, D’Errico, Marconi, Mosti, Palazzi, Negro, Marchi, Franco. Allenatore: Brocchi

STADIO: Artemio Franchi di Firenze

