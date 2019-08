Risultati calcio live 18 agosto: Tim Cup e campionati europei

Giornata ricca di incontri dalle 18 con Perugia – Brescia fino a Crotone – Sampdoria. Si gioca anche nei principali campionati europei

Domenica 18 agosto all’insegna della Coppa Italia con il programma del terzo turno a partire dalle ore 18 con Perugia – Brescia. Seguiremo da vicino Fiorentina – Monza ed Empoli – Pescara che avranno anche il supporto della webcronaca. Diversi anche gli incontri nei vari campionati europei dalla Ligue 1 alla Premier League, dall’Eredivisie a LaLiga. Tra gli incontri già disputati c’è Reading – Cardiff concluso sul 3-0 della squadra di casa. Nella notte si è giocato in Superliga argentina dove il River Plate ha vinto 6-1 in trasferta con il Racing Club. Nella Serie A brasiliana vittoria casalinga dell’Athletico-PR sull’Atletico-MG (1-0), finisce sull’1-1 Gremio – Palmeiras mentre il Flamengo ha superato per 4-1 il Vasco. In Cile 1-1 tra U. De Concepcion e Huachipato mentre nella Liga Aguila colombiana tutti pareggi: 1-1 tra America De Cali e Aguilas e Cucuta – Jaguares de Cordoba mentre 0-0 tra Tolima – Once Caldas. Ricco il quadro della MLS in USA con successi in casa per Chicago Fire, Sportng Kansas City e Vancouver Whitecaps mentre in trasferta passano New York City e Los Angeles FC. Andiamo a vedere nel dettaglio i principali risultati aggiornati di oggi.

