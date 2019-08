Crotone – Sampdoria: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Crotone – Sampdoria: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per il terzo turno di Coppa Italia, calcio d’inizio alle ore 21

CROTONE – Domenica 18 agosto alle ore 21 andrà in scena Crotone – Sampdoria, match valido per il terzo turno eliminatorio della Coppa Italia 2019/2020. Da una parte c’è la formazione pitagorica che si è qualificata battendo l’Arezzo al termine di una partita folle, 4-3 il risultato finale in favore dei calabresi. Dall’altra parte, invece, c’è la compagine di Di Francesco che farà il suo esordio in questa competizione. La vincente se la vedrà contro una tra Cagliari e Chievo.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 18 agosto alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI CROTONE – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Corda tra i pali, pacchetto difensivo composto da Golemic, Spolli e Bellodi. A centrocampo Barberis in cabina di regia con Zanellato e Benali mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Rutten e Molina. In attacco tandem offensivo composto da Messias e Simy.

QUI SAMPDORIA – Di Francesco, per la sua prima uscita ufficiale sulla panchina della Sampdoria, dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-3-3 con Audero in porta, pacchetto difensivo composto da Bereszynski e Murru sulle corsie esterne mentre nel mezzo Murillo e Colley. A centrocampo Ekdal in cabina di regia con Vieira e Linetty mezze ali mentre in attacco Gabbiadini alle spalle del tandem offensivo composto da Quagliarella e Caprari.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Crotone – Sampdoria, valevole per il terzo turno eliminatorio della Coppa Italia 2019/2020, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su RAI Sport 1.

Le probabili formazioni di Crotone – Sampdoria

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Golemic, Spolli, Bellodi; Rutten, Zanellato, Barberis, Benali, Molina; Messias, Simy. Allenatore: Stroppa.

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Vieira, Ekdal, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella, Caprari. Allenatore: Di Francesco.

STADIO: Ezio Scida