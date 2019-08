Empoli – Pescara: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Empoli – Pescara: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per il terzo turno di Coppa Italia, calcio d’inizio alle ore 20.30

EMPOLI – Domenica 18 agosto alle ore 20.30 si giocherà Empoli – Pescara, incontro valevole per il terzo turno della Coppa Italia 2019/2020. Da una parte c’è la compagine toscana che, domenica scorsa, ha eliminato la Reggina battendo la squadra calabrese 2-1. Dall’altra parte, invece, c’è la formazione abruzzese che si è qualificata per il terzo turno grazie al successo casalingo per 3 a 2 nei confronti del Mantova. La vincente se la vedrà contro una tra Verona e Cremonese.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 18 agosto alle ore 19.30 le formazioni ufficiali, dalle 20.30 la partita.

La presentazione del match

QUI EMPOLI – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Brignoli in porta, pacchetto difensivo composto da Veseli e Antonelli sulle corsie esterne mentre nel mezzo Nikolau e Maietta. A centrocampo Stulac in cabina di regia con Belardinelli e Dezi mezze ali mentre in attacco Laribi alle spalle del tandem offensivo composto dall’ex Mancuso e La Gumina.

QUI PESCARA – La squadra abruzzese dovrebbe rispondere col 4-3-3 con Fiorillo tra i pali, pacchetto arretrato formato da Balzano e Del Grosso sulle corsie esterne mentre nel mezzo Scognamiglio e Bettella. A centrocampo Palmiero in cabina di regia con Busellato e Memushaj mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Galano, Tumminello e Brunori.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Empoli – Pescara, valevole per il terzo turno di Coppa Italia, non verrà trasmesso in TV. Pertanto, potrete seguire la diretta del match attraverso il nostro sito.

Le probabili formazioni di Empoli – Pescara

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Veseli, Nikolaou, Maietta, Antonelli; Belardinelli, Stulac Dezi, Laribi, Mancuso, La Gumina. Allenatore: Bucchi

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Balzano; Scognamiglio, Bettella, Del Grosso, Busellato, Palmiero, Memushaj, Galano, Tumminello, Brunori. Allenatore: Zauri

Arbitro: Mariani di Aprilia

STADIO: Castellani di Empoli