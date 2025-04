Atalanta-Bologna: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Atalanta-Bologna di Domenica 13 aprile 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

BERGAMO – Domenica 13 aprile, alle ore 12.30, al Gewiss Stadium di Bergamo, andrà in scena Atalanta-Bologna, lunch match della trentaduesima giornata di Serie A 2024/2025.

In palio punti preziosi per strappare per la Champions. Gli orobici arrivano da tre stop di fila: 0-2 contro l’Inter, 1-0 contro la Fiorentina e 0-2 contro la Lazio. Sono terzi con 58 punti, frutto di diciassette vittorie, sette pareggi e sette sconfitte, sessantatré gol fatti e trenta subiti. Ad una lunghezza ci sono i felsinei,reduci dall’1-1 casalingo contro il Napoli. Il loro percorso recita di quindici partite vinte, dodici pareggiate e quattro perse, cinquantuno reti realizzate e trentacinque incassate. Nelle ultime cinque sfide di campionato l’Atalanta ha collezionato quattro punti mentre il Bologna ne ha raccolti tredici. Visto l’attuale stato di forma, la squadra di Italiano ha in mano la carta per il sorpasso, che la porterebbe al terzo posto.

Sono centosei i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di trentanove vittorie per il Bologna, ventinove pareggi e trentotto affermazioni per l’Atalanta. All’andata, lo scorso 28 settembre, finì 1-1

Cronaca con tabellino

I convocati dell’Atalanta

Portieri: Carnesecchi, Rossi, Rui Patricio

Difensori: Bellanova, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Kossounou, Ruggeri, Toloi, Zappacosta.

Centrocampisti: Brescianini, Cuadrado, De Roon, Ederson, Pasalic, Samardzic, Sulemana.

Attaccanti: Lookman, Maldini, Retegui.

I convocati del Bologna

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Pessina

Difensori: Beukema, Casale, De Silvestri, Erlic, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda

Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Freuler, Moro, Pobega

Attaccanti: Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Ndoye, Odgaard, Orsolini, Pedrola

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Maurizio Mariani di Aprilia, coadiuvato dagli assistenti Giallatini e Colarossi, con quarto uomo Ayroldi. Al VAR ci sarà Paterna assistito da Chiffi. Il Bologna è stato diretto dall’arbitro laziale 18 volte, ottenendo otto vittorie, due pareggi e otto sconfitte. L’Atalanta, invece, è stata diretta da Mariani 22 volte, con otto vittorie, quattro pareggi e dieci sconfitte.

Presentazione del match

COME ARRIVA L’ATALANTA – Gasperini dovrà fare a meno di Kossounou, Palestra, Posch, Scalvini, Scamacca, Toloi. Probabile modulo 3-4-2-1 con Carnesecchi in porta e reparto arretrato completato da Djimsiti, Hien e Kolasinac. In mezzo de Roon e Ederson mentre Bellanova e Zappacosta dovrebbero ultimare la linea di centrocampo. Unica punta Retegui, supportata da Pasalic e Lookman.

COME ARRIVA IL BOLOGNA – Indisponibili Calabria, Ferguson e Skorupski. Italiano dovrebbe rispondere con il modulo 4-2-3-1 con Ravaglia in porta e con una difesa a quattro formata al centro da Beukema e Lucumì e sulle fasce da Holm e Miranda. In mediana Aebischer e Freuler. Tra le linee Odgaard, di supporto all’unica punta Castro; a i lati Orsolini e Ndoye.

Le probabili formazioni di Atalanta-Bologna

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Lookman; Retegui. Allenatore: Gasperini.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Aebischer, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. Allenatore: Italiano.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta:

