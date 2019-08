Coppa Italia, Crotone-Sampdoria: le formazioni ufficiali della partita

Le formazioni ufficiali di Crotone-Sampdoria: incontro valevole per il terzo turno eliminatorio di Coppa Italia, calcio d’avvio alle ore 21

CROTONE – Tra poco faranno il loro ingresso in campo Crotone e Sampdoria nel match valevole per il terzo turno eliminatorio della Coppa Italia 2019/2020. Per quanto concerne il capitolo formazioni questi gli undici scelti.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Golemic, Gigliotti, Cuomo; Rutten, Zanellato, Barberis, Benali, Molina; Messias, Nanni. Allenatore: Stroppa.

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Vieira, Jankto, Linetty; Ramirez, Quagliarella, Caprari. Allenatore: Di Francesco

