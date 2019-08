Sassuolo – Spezia: diretta live, risultato e tabellino in tempo reale

Diretta di Sassuolo – Spezia: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valido per il terzo turno di Coppa Italia, calcio d’inizio alle ore 20.45

REGGIO EMILIA – Domenica 18 agosto alle ore 20.45 si giocherà Sassuolo – Spezia, incontro valevole per il terzo turno eliminatorio della Coppa Italia 2019/2020. Da una parte c’è la formazione emiliana che farà il suo esordio in questa competizione. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra ligure che, domenica scorsa, ha battuto la Pro Patria con un secco 5-0. La vincente del confronto che andrà in scena al Mapei Stadium giocherà contro una tra Perugia e Brescia.

La cronaca minuto per minuto

La presentazione del match

QUI SASSUOLO – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Consigli in porta, pacchetto difensivo composto da Toljan e Rogerio sulle fasce laterali mentre nel mezzo Marlon e Ferrari. A centrocampo Obiang in cabina di regia con Locatelli e Traorè mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Berardi, Caputo e Boga.

QUI SPEZIA – Italiano dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-2-3-1 con Krapiskas in porta, pacchetto difensivo composto da Vignali e Ramos sulle corsie laterali mentre nel mezzo Terzi e Capradossi. A centrocampo Ricci in cabina di regia con Bartolomei mentre davanti spazio al tridente formato Federico Ricci, Mora e Gudjohnsen alle spalle dell’unica punta Gyasi.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match tra Sassuolo e Spezia, valido per il terzo turno di Coppa Italia, non verrà trasmesso in diretta televisiva. Pertanto, sarà possibile seguire la partita attraverso il nostro sito.

Le probabili formazioni di Sassuolo – Spezia

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Traorè, Obiang, Locatelli; Berardi, Caputo, Boga. Allenatore: De Zerbi

SPEZIA (4-2-3-1): Krapikas; Vignali, Terzi, Capradossi, Ramos; Bartolomei, M. Ricci, Mora; F. Ricci, Gudjohnsen, Gyasi. Allenatore: Italiano

STADIO: Mapei Stadium