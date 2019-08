Coppa Italia, Sassuolo-Spezia: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Spezia: incontro valevole per il terzo turno eliminatorio della Coppa Italia 2019/2020, calcio d’inizio alle ore 20.45.

REGGIO EMILIA – Tra poco faranno il loro ingresso in campo Sassuolo e Spezia nel match valevole per il terzo turno di Coppa Italia. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per il Sassuolo con Berardi, Caputo e Boga a comporre il tridente offensivo mentre lo Spezia risponde col 4-2-3-1 con Gyasi unica punta.

Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Spezia

Sassuolo (4-3-3) Consigli; Toljan, Gravillon, Ferrari, Rogerio; Traorè, Obiang, Locatelli; Berardi, Caputo, Boga. Allenatore: De Zerbi

Spezia (4-2-3-1): Kaprikas; Vignali, Terzi, Capradossi, Bastoni, Bartolomei, Ricci M., Mora, Ricci F., Delano, Gyasi. Allenatore: Italiano