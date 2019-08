Coppa Italia, Pisa-Bologna: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Pisa-Bologna: incontro valevole per il terzo turno di Coppa Italia, calcio d’inizio alle ore 20.45.

PISA – Tra poco scenderanno in campo Pisa e Bologna nel match valido per il terzo turno eliminatorio della Coppa Italia 2019/2020. Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-2 per il Pisa con Marconi e Pesenti a comporre il tandem offensivo mentre il Bologna risponde col 4-2-3-1 con Destro unica punta.

Le formazioni ufficiali di Pisa-Bologna

PISA (3-5-2): 1 Gori, 15 Aya, 33 Benedetti, 13 Meroni, 19 Liotti, 2 Birindelli, 27 Gucher, 14 Marin, 7 Siega, 32 Pesenti, 31 Marconi. A disp. 12 D’Egidio, 22 Perilli, 4 Belli, 5 Verna, 8 Izzillo, 11 Minesso, 21 Pinato, 23 Lisi, 26 Masucci, 29 Asencio, 30 Dr Vitis, 35 Fischer. All. Luca D’Angelo.

BOLOGNA (4-2-3-1): 28 Skorupsky, 14 Tomyassu, 23 Danilo, 4 Denswil, 35 Dijks, 16 Poli, 99 Kingsley, 7 Orsolini, 21 Soriano, 24 Palacio, 22 Destro. All. De Leo.