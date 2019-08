I suggerimenti per le scommesse sulle partite di domenica sono dedicati a Ligue 1 Bundesliga, Liga spagnola e Premier League

Domenica 18 agosto si gioca in Ligue 1, Bundesliga, Liga spagnola e Premier League. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a dette competizioni, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Rennes – Paris Saint Germain 1 (ore 21)

Sfida valida per la seconda giornata del massimo campionato francese. Nella partita di esordio il Rennes ha vinto in casa del Montpellier mentre il PSG ha vinto tra le mura amiche contro il Nimes.

Reims – Strasburgo 2 (ore 17)

Gara valida per la seconda giornata del massimo campionato francese. Nella partita di esordio il Reims ha vinto in casa del Marsiglia mentre lo Strasburgo ha pareggiato tra le mura amiche contro il Metz.

Francoforte – Hoffenheim over 2,5 (ore 15.30)

Sfida valida per la prima giornata del massimo campionato tedesco. Si preannuncia una gara equilibrata, tenuto conto che entrambe le squadre dovranno giocare gli spareggi di Europa League, ma al contempo ci si aspetta che vogliano iniziare al meglio il torneo.

Chelsea – Leicester 1 (ore 17.30)

Match valido per la seconda giornata del massimo campionato inglese. Il Chelsea proviene dalla schiacciante sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Manchester United mentre il Leicester è reduce dal pareggio casalingo contro il Wolverhampton.

Espanyol – Siviglia 2 (ore 19)

Match valido per la prima giornata del massimo campionato spagnolo. Di fronte due squadre che hanno chiuso la passata stagione, rispettivamnete, al settimo e al sesto posto.

Atletico Madrid – Getafe 1 (ore 22)

Gara valida per la prima giornata del massimo campionato spagnolo. L’Atletico Madrid ha chiuso la passata stagione, per la seconda volta consecutiva, al secondo posto e ora punta a qualcosa di più. Il Getafe si è giocato fino all’ultimo la qualificzione in Champions League.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 17 agosto 2019

Rennes – Paris Saint Germain 1 (2,05)

Reims – Strasburgo 2 (1,35)

Francoforte – Hoffenheim over 2,5 (1,53)

Chelsea – Leicester 1 (1,73)

Espanyol – Siviglia 2 (2,30)

Atletico Madrid – Getafe 1 (1,35)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 115 euro