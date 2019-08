Fari puntati su City – Tottenham per la Premier Leagu, in campo anche il Real Madrid e il Valencia per la Liga. In Coppa Italia c’è Parma – Venezia

Sabato 17 agosto denso di match soprattutto in Europa dove a farla da padrone saranno quelli della Premier League con Manchester City – Tottenham su tutti. La sfida la seguiremo anche con la nostra webcronaca in tempo reale. Si gioca anche in Bundesliga oltre che Ligue1 e Liga con Real Madrid e Valencia in campo. Nella Coppa Italia in campo il Parma che pomeriggio sfiderà il Venezia. Tra i match giocati prima di passare al Sud America ricordiamo che si è da poco conclusa la sfida tra Arsenal e Burnley terminata sul 2-1. In gol dopo 13 minuti con Lacazette i padroni di casa si fanno raggiungere quasi allo scadere di primo tempo da Barnes quindi nella ripresa ci pensa Aubameyang a decidere il match. Nella Superliga argentina 3-2 dell’Argentino Jrs su Banfield mentre finisce 1-1 tra Tallares Cordoba e Central Cordoba. In Cile il Colo Colo supera 1-0 l’U. Espanola mentre in Colombia 3-0 del Patriotas sull’Envigado. In Ecuador 2-0 di LDU Quito sul Barcellona SC mentre in Paraguay termina 1-1 tra San Lorenzo e Diaz. Andiamo a vedere nel dettaglio tutti i risultati aggiornati in tempo reale della giornata odierna.

