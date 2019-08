Premier League, Manchester City – Tottenham: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Manchester City-Tottenham: incontro valevole per la seconda giornata di Premier League, calcio d’inizio alle ore 18.30.

MANCHESTER – Tra meno di un’ora faranno il loro ingresso in campo Manchester City e Tottenham nel match valido per la seconda giornata di Premier League 2019/2020. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per il City con il tridente composto da Bernardo Silva, Aguero e Sterling. Modulo differente per gli Spurs (4-2-3-1) con Kane unica punta supportato da Eriksen, Lamela e Ndombélé.

Manchester City – Tottenham: le formazioni ufficiali del match

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Otamendi, Laporte, Zinchenko; Rodrigo, Gundogan, De Bruyne; Sterling, Aguero, Bernardo Silva. Allenatore: Guardiola

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Walker-Peters, Alderweireld, Sanchez, Rose; Winks, Sissoko; Ndombele, Eriksen, Lamela; Kane. Allenatore: Pochettino