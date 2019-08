Manchester City – Tottenham: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Manchester City – Tottenham: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la seconda giornata di Premiere League, calcio d’inizio sabato 17 Agosto 2019 alle ore 18,30

MANCHESTER – Big match della seconda giornata del campionato inglese è la sfida tra i campioni d’Inghilterra e i vice campioni d’Europa. Il match si disputerà sabato 17 agosto alle 18.30. Il City viene dalla roboante vittoria, alla prima di campionato, per 5 a 0 ai danni del West Ham. Guardiola avrà fuori Sanè, mentre Angelino e Mendy sono sulla via del recupero. Probabilmente Pep farà rifiatare Mahrez e Gabriel Jesus che verranno sostituiti da Bernardo Silva e Aguero.

Gli Spurs, invece, hanno sofferto contro l’Aston Villa. Pochettino ha visto vincere la sua squadra nei 10 minuti finali grazie a Ndobélé e alla doppietta del solito Kane. Giocatore chiave per il Tottenham sarà Eriksen, partito dalla panchina nella prima giornata. Pochettino dopo aver bocciato il 4-3-1-2 dovrebbe tornare al ben collaudato 4-2-3-1 dove il danese avrà sicuramente una maglia da titolare.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Sabato 17 agosto alle 17.30 le formazioni ufficiali, dalle 18.30 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI MANCHESTER CITY – Guardiola dovrebbe mandare in campo i suoi con il suo modulo 4-3-3. In porta Ederson, pacchetto difensivo composto da Walker e Zinchenko sulle fasce, mentre i centrali saranno Stones e Laporte. A centrocampo agiranno De Bruyne, Rodri e David Silva mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Bernardo Silva, Aguero e Sterling.

QUI TOTTENHAM – Gli Spurs dovrebbero tornare in campo col 4-2-3-1 con Lloris tra i pali, reparto arretrato formato da Walker-Pieters e Rose sulle fasce mente nel mezzo ci saranno Alderweireld e Sanchéz. A centrocampo Ndombélé e Sissoko in cabina di regia. Lamela, Eriksen e Lucas Moura agiranno alle spalle dell’unica punta Kane.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match Manchester City – Tottenham, valevole per la seconda giornata di Premier League, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sul canale Sky Sport Football.

Le probabili formazioni di Manchester City – Tottenham

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, David Silva; Bernardo Silva, Aguero, Sterling. Allenatore: Guardiola

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Walker-Pieters, Alderweireld, Sanchéz, Rose; Ndombélé, Sissoko; Lamela, Eriksen, Lucas Moura; Kane. Allenatore: Pochettino

STADIO: Etihad Stadium di Manchester