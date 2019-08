Le partite di oggi 18 agosto 2019: Coppa Italia in primo piano

Elenco delle partite previste per oggi domenica 18 agosto 2019: in primo piano il terzo turno di Coppa Italia oltre alle sfide di Premier, Liga e Bundes.

FIRENZE – Coppa Italia in primo piano quest’oggi con le sfide valide per il terzo turno eliminatorio. Si parte alle ore 18 con Perugia-Brescia mentre alle 18.15 la Fiorentina giocherà tra le mura amiche contro il Monza, capace di rifilare quattro reti al Benevento nel turno precedente. Alle ore 20.30 tanti incontri a cominciare da Cagliari-Chievo mentre Verona e Udinese giocheranno in casa contro Cremonese e Sudtirol. Impegni casalinghi anche per Frosinone ed Empoli che se la vedranno, rispettivamente, contro Monopoli e Pescara mentre Cittadella e Ascoli affronteranno Carpi e Trapani. Alle ore 20.45 altre sfide con il Bologna che giocherà sul campo del Pisa mentre Sassuolo, SPAL e Lecce giocheranno in casa contro Spezia, Feralpi Salò e Salernitana. Alle ore 21 chiuderà il tutto l’incontro tra Crotone e Sampdoria. C’è anche il calcio estero: in Premier League in campo il Chelsea che se la vedrà contro il Leicester mentre in Liga giocheranno Siviglia e Atletico Madrid con gli andalusi ospiti dell’Espanyol mentre i castigliani ospiteranno il Getafe. Di seguito l’elenco completo degli incontri in programma nella giornata odierna.

Pronostici per oggi domenica 18 agosto 2019

Calcio in TV oggi domenica 18 agosto 2019

FRANCIA: Ligue 1

15:00 St. Etienne – Brest

17:00 Reims – Strasburgo

21:00 Rennes – Paris SG

GERMANIA: Bundesliga

15:30 Francoforte – Hoffenheim

18:00 Union Berlino – RB Lipsia

INGHILTERRA: Premier League

15:00 Sheffield Utd – Crystal Palace

17:30 Chelsea – Leicester

OLANDA: Eredivisie

12:15 Sittard – Willem II

14:30 Twente – Waalwijk

16:45

Alkmaar – Groningen

Feyenoord – Utrecht

20:00 Heracles – PSV

SPAGNA: LaLiga

17:00 Alaves – Levante

19:00 Espanyol – Siviglia

21:00 Betis – Valladolid

22:00 Atl. Madrid – Getafe

INGHILTERRA: Championship

13:00 Reading – Cardiff

ITALIA: Coppa Italia

18:00 Perugia – Brescia

18:15 Fiorentina – Monza [CRONACA DIRETTA]

20:30

Ascoli – Trapani

Cagliari – Chievo [CRONACA DIRETTA]

Cittadella – Carpi

Empoli – Pescara [CRONACA DIRETTA]

Frosinone – Monopoli

Udinese – Südtirol

Verona – Cremonese

20:45

Lecce – Salernitana

Pisa – Bologna [CRONACA DIRETTA]

Sassuolo – Spezia [CRONACA DIRETTA]

Spal – FeralpiSalò

21:00 Crotone – Sampdoria [CRONACA DIRETTA]

PORTOGALLO: Primeira Liga

17:00

Aves – Maritimo

Ferreira – Santa Clara

19:30 Guimaraes -Boavista

22:00 Sporting – Braga

SPAGNA: LaLiga2

18:00

La Coruna – R. Oviedo

Numancia – Alcorcon

18:30 Girona – Gijon

20:00

Cadice – Ponferradina

Las Palmas – Huesca