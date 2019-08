Fiorentina – Monza: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Fiorentina – Monza: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per il terzo turno di Coppa Italia, calcio d’inizio domenica 18 Agosto 2019 alle ore 18.15

FIRENZE – Due categorie di differenza separano le due compagini. La Fiorentina vuole vincere di nuovo al Franchi, come accaduto anche domenica scorsa contro il Galatasaray, stavolta però in una gara ufficiale. Il match si disputerà domenica 18 agosto alle 18.15, valevole per il terzo turno eliminatorio di Coppa Italia. I viola ripartiranno dall’ottima prestazione avuta in amichevole contro i turchi e la formazione titolare sarà quasi certamente confermata per buona parte da quella vista domenica. Una Fiorentina molto giovane dove Chiesa sarà il punto fermo per questa stagione, visto che molto probabilmente non partirà.

Il Monza, invece, viene dalla superba vittoria fuori casa per 4 a 3 nel secondo turno di Coppa Italia contro il Benevento. La squadra di Berlusconi e Galliani vuole ancora stupire e sogna in grande. Proprio il difensore Bellusci, che ha sbloccato la partita del Vigorito ha sottolineato: “Nel calcio non c’è niente di impossibile, anche se due categorie di differenza sono tante. Con il mister ci stiamo preparando bene, vogliamo fare una grande partita al Franchi e provare a fare il miracolo”.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 18 agosto alle 17.15 le formazioni ufficiali, dalle 18.15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI FIORENTINA – Montella dovrebbe mandare in campo i suoi con il suo modulo 4-3-3. In porta Dragowski, pacchetto difensivo composto da Lirola e Biraghi sulle fasce, mentre i centrali saranno Milenkovic e il giovane Ranieri. A centrocampo agiranno Pulgar, che dovrebbe debuttare dal primo minuto, Badelj e Benassi mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Chiesa, Simeone e l’altro figlio d’arte Sottil, che parte destinato a farsi largo in questa rosa dopo le buone cose fatte vedere nella scorsa stagione a Pescara.

QUI MONZA – Brocchi dovrebbe confermare il 4-3-1-2. In porta Lamanna, pacchetto difensivo composto da Scaglia e Bellusci centralmente, mentre sulle fasce agiranno saranno Sampirisi e Lepore. A centrocampo agiranno Rigoni, che debutterà molto probabilmente dal primo minuto, Fossati e Chiricò. Iocolano agirà dietro il tandem offensivo composto da Brighenti e Finotto, ma attenzione al bomber Marchi che scalpita per partire titolare per la prima volta in stagione in gara ufficiale.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match Fiorentina – Monza, valevole per il terzo turno eliminatorio di Coppa Italia, verrà trasmesso in diretta su RaiSport + HD.

Le probabili formazioni di Fiorentina – Monza

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovi, Ranieri, Biraghi; Pulgar, Badelj, Benassi; Chiesa, Simeone, Sottil. Allenatore: Montella

MONZA (4-3-1-2): Lamanna; Sampirisi, Scaglia, Bellusci, Lepore; Rigoni, Fossati, Chiricò; Iocolano; Brighenti, Finotto. Allenatore: Brocchi

STADIO: Artemio Franchi di Firenze