Teramo – Gubbio: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

TERAMO – La partita tra Teramo e Gubbio, in programma per domenica 18 agosto alle 20.30 è valida per il passaggio alla fase ad eliminazione diretta della Coppa Italia di Serie C. Il Gubbio parte in vantaggio sul Teramo per la dilagante vittoria per 6 a 0 contro il Fano. Gli abruzzesi, invece, hanno vinto a Fano solo per 2 reti a 0 e quindi al momento per differenza reti sono in netto vantaggio gli umbri. Una curiosità: la partita si giocherà allo stadio Pietro Barbetti di Gubbio anziché al Bonolis di Teramo per lavori in corso sul manto erboso e quelli relativi ai nuovi seggiolini. Teramo e Gubbio sono anche due società che quest’anno nei rispettivi gironi si giocheranno la salvezza con altre società. Gli abruzzesi hanno cambiato molto a partire dalla società, fino ad arrivare a buona parte dei giocatori.

QUI TERAMO – Tedino dovrebbe mandare in campo i suoi con il suo modulo 4-3-1-2. In porta Tomei, pacchetto difensivo composto da Cancellotti e Di Matteo sulle fasce, mentre i centrali saranno Cristini e Piacentini. A centrocampo agiranno Arrigoni come regista, Santoro e Ilari come mezze ali. Minelli pronto ad innescare il tandem d’attacco Infantino e Pinzauti. Da valutare le sirene di calciomercato per bomber Infantino. Scalpitano in attacco il neo acquisto Magnaghi e Birligea.

QUI GUBBIO – Mister Guidi dovrebbe confermare il suo 4-3-3 e mandare in campo gli stessi uomini vittoriosi contro il Fano. Ravaglia in porta, in difesa Maini e Bacchetti centrali con Lakti e Filippini sulle corsie esterne. In mezzo al campo Malaccari, Conti A. e Sbaffo. Il tridente offensivo è composto da Battista e Tavernelli esterni con punta centrale Cesaretti.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match tra Teramo e Gubbio, valevole per il passaggio alla fase ad eliminazione diretta di Coppa Italia Serie C, verrà trasmessa in diretta Eleven Sports.

Le probabili formazioni di Teramo – Gubbio

TERAMO (4-3-1-2): Tomei; Cancelotti, Cristini, Piacentini, Di Matteo; Arrigoni, Santoro, Ilari; Minelli; Infantino, Pinzauti. Allenatore: Tedino

GUBBIO (4-3-3): Ravaglia; Lakti, Maini, Bacchetti, Filippini; Malaccari, Conti A., Sbaffo; Battista, Cesaretti, Tavernelli. Allenatore: Guidi

STADIO: Pietro Barbetti di Gubbio