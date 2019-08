Premier League 2019-2020: la presentazione della seconda giornata

La presentazione della seconda giornata di Premier League: riflettori puntati su Manchester City – Tottenham

La Premier League si appresta a scendere in campo per la seconda volta in questa stagione. Infatti, il massimo campionato inglese è iniziato una settimana fa ed è già stato protagonista di molti risultati importanti ed inaspettati. Ad aprire il turno sarà la gara che vedrà l’Arsenal, vincente nella prima giornata contro il Newcastle, contro il Burnley. Nel proseguo della giornata i neodetentori della Supercoppa Europea, ovvero il Liverpool, andranno in visita a Southampton. Il West Ham scenderà in campo contro il Brighton: gli “hammers” dovranno riscattarsi dopo la cinquina subita all’esordio contro il Manchester City, mentre i padroni di casa vorranno sicuramente dare seguito alla splendida vittoria contro il Watford.

Proprio i gialloneri vorranno invertire la rotta dopo questa sconfitta contro l’Everton. Il Norwich, dopo l’esordio poco fortunato contro il Liverpool finito 4-1, cercherà i primi punti della stagione ospitato il Newcastle. Il match di cartello della giornata sarà quello tra Manchester City e Tottenham all’Etihad Stadium. Il City nella scorsa giornata ha vinto per 5-0 contro il West Ham grazie ad una tripletta di Sterling, mentre gli “spurs” si sono imposti per 3-1 contro l’Aston Villa. I “villans” riceveranno la visita del Bournemouth reduce dal pareggio per 1-1 contro lo Shaffield Utd. Il Chelsea, dopo la doppia batosta City-Liverpool, proverà a centrare la prima vittoria in partita stagionali contro il Leicester. Nella serata di lunedì chiederà il turno il Manchester United che sarà in trasferta contro il Wolverhampton.

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA PREMIER LEAGUE

Sabato 17 agosto

ore 13.30

Arsenal – Barnley

ore 16

Southampton – Liverpool

Brighton – West Ham United

Everton – Watford

Norwich City – Newcastle United

Aston Villa – Bournemouth

ore 18.30

Manchester City – Tottenham Hotspur

Domenica 18 agosto

ore 15

Sheffiled United – Crystal Palace

ore 17.30

Chelsea – Leicester City

Lunedi 19 agosto ore 21

Wolverhampton – Manchester United