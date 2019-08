I suggerimenti per le scommesse sulle partite di sabato sono dedicati a Ligue 1, Bundesliga, Liga spagnola, Eredivisie e Premier League

Sabato 17 agosto si gioca in Ligue 1, Bundesliga, Eredivisie, Liga spagnola e Premier League. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a dette competizioni, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Nantes – Marsiglia over 2,05 (ore 17.30)

Sfida valida per la seconda giornata del massimo campionato francese. Nella partita di esordio il Nantes ha perso in casa del Lilla mentre il Marsiglia è stato battuto tra le mura amiche dal Reims.

Brema – Dusseldorf 1 (ore 15.30)

Sfida valida per la prima giornata del massimo campionato tedesco. Nell’esordio stagionale, avvenuto nella Coppa Nazionale, i padroni di casa hanno vinto 6-1 contro il Delmenhorst mentre il Dusseldorf ha superato il Vilingen soltanto ai tempi supplementari.

Venlo – Ajax 2 (ore 18.30)

Gara valida per la terza giornata del massimo campionato olandese. Il Vitesse proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo dello Sparta Rotterdam e in classifica ha 3 punti. Una lunghezza in più per l’Ajax, reduce dalla vittoria casalinga contro l’Emmen.

Celta Vigo – Real Madrid 2 (ore 17)

Incontro valevole per la prima giornata del massimo campionato spagnolo. Il Celta Vigo proviene da una sofferta salvezza mentre il Real Madrid deve riscattare una stagione deludente.

Arsenal – Burnley 1 (ore 13.30)

Match valido per la seconda giornata del massimo campionato inglese. L’Arsenal proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta in sul campo del Newcastle mentre il Burnley è reduce dalla vittoria casalinga contro il Southampton.

Manchester City Tottenham 1 (ore 18.30)

Match valido per la seconda giornata del campionato cadetto francese. Nella partita di esordio il Manchester City ha vinto in trasferta sul campo del West Ham; vittoria casalinga per il Tottenham contro l’Aston Villa.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 17 agosto 2019

Nantes – Marsiglia over 2,05 (2,02)

Brema – Dusseldorf 1 (1,73)

Venlo – Ajax 2 (1,17)

Celta Vigo – Real Madrid 2 (1,62)

Arsenal – Burnley 1 (1,30)

Manchester City Tottenham 1 (1,33)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 115 euro