Questa sera in campo per LaLiga la suggestiva sfida. Si gioca anche in Olanda, Francia, Portogallo e Germania. Genoa impegnato in Coppa Italia

Venerdì 16 agosto in campo alcuni dei principali campionati europei (Francia, Spagna, Portogallo, Germania, Olanda) per le gare di anticipo del turno. In particolare spicca la sfida in Liga tra Atletico Bilbao e Barcellona. In Italia invece si gioca la Coppa Italia con Genoa – Imolese mentre l’unica partita già disputata presente sul nostro cartellone odierno dei risultati è Colon – Zulia valido per la Copa Sudamericana. Gara brillantemente vinta dalla squadra di casa per 4-0 con reti tutte nella ripresa di Morelo, Rodriguez, Chancalay e Lertora. Sempre in Sud America si è giocato in Colombia dove il Junior supera 2-1 in trasferta il Bucaramanga entre 2-0 casalingo del Santa Fe sull’Atletico Nacional. In Paraguay infine 4-1 del Sol De America sul General Caballero.

