I suggerimenti per le scommesse sulle partite di sabato sono dedicati a Ligue 1, Bundesliga, Liga spagnola, Eredivisie e Ligue 2

Venerdì 16 agosto prendono il via ila Bundesliga e la Liga spagnola. Si gioca anche in Ligue 1, Eredivisie e Ligue 2. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a dette competizioni, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Lione – Angers over 2,5 (ore 20.45)

Sfida valida per la seconda giornata del massimo campionato francese. Nella partita di esordio il Lione ha vinto per 3-0 in trasferta sul campo del Monaco mentre l’Angers ha battuto pre 3-1 in casa il Bordeaux.

Bayern Monaco- Hertha 1 (ore 20.30)

Sfida valida per la prima giornata del massimo campionato tedesco. I Campioni in carica del Bayern Monaco incontrano l’Hertha Berlino, che hanno chiuso la passata stagione a metà classifica.

Vitesse – Zwolle over 2,5 (ore 21)

Gara valida per la terza giornata del massimo campionato olandese. Il Vitesse proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Willem II e in classifica ha 4 punti. Ancora fermo a quota zero lo Zwolle.

Athletico Bilbao – Barcellona 2 (ore 20)

Incontro valevole per la prima giornata del massimo campionato spagnolo. I Campioni in carica del Barcellona fanno visita all’Athletico Bilbao, che ah chiuso la passata stagione all’ottavo posto, mancando la qualficazione all’Europa League per via della differenza reti.

Lorient – Sochaux 1 (ore 20)

Match valido per la quarta giornata del campionato cadetto francese. Il Lorient proviene dalla sconfitta rimediata in casa dal Le Mans ed é la capolista con 7 punti. Due lunghezze in meno per il Sochauz,, che nel turno precedente ha perso in casa del Paris FC:

Paris FC – Niort 1 (ore 20)

Match valido per la seconda giornata del campionato cadetto francese. Il Paris FC proviene dalla vittoria casalinga contro il Sochaux e in classsifica ha un solo punto. Tre lunghezze in pià per il Niort, reduce dalla vittoria casalinga per 3.1 contro lo Chateauroux.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 16 agosto 2019

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 184 euro