La squadra granata impegnata contro il Soligorsk per il ritorno del 3° turno preliminare Europa League. Nella notte si è giocato nella MLS in USA

Si gioca a Ferragosto e in particolare per le qualificazioni alla prossima Europa League. In campo anche il Torino che si gioca il ritorno con il Soligorsk forte del 5-0 maturato nella gara di andata. Si è già giocato in sud America con la Copa Aguila in Colombia dove pareggiano senza reti America De Cali e Once Caldas mentre 2-2 tra Millonarios e Ind. Medellin. Nella Primera Division in Venezuela successo casalingo di misura per il Deportivo Tachira contro l’Estudiantes mentre nella Campeones Cup 3-2 dell’Atlanta United contro il Club America. Chiudiamo con la MLS in USA dove vincono tutte in casa ovvero Orlando City, Minnesota, Real Salt Lake, Los Angeles Galaxy e Portland Timbers. Andiamo a vedere nel dettaglio i risultati della giornata con aggiornamenti in tempo reale.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]