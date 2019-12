Diretta Pisa – Frosinone: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Pisa – Frosinone del 29 dicembre 2019 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino minuto per minuto del match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 15

PISA – Domenica 29 dicembre alle ore 15 andrà in scena Pisa – Frosinone, incontro valevole per l’ultima giornata d’andata del campionato di Serie B 2019/2020. Da una parte c’è la compagine toscana che viene dalla sconfitta esterna sul campo dell’Ascoli e in classifica occupa la dodicesima posizione con 23 punti mentre dall’altra ci sono i ciociari che sono reduci dal k.o. interno contro il Crotone e in classifica occupano la settima posizione, insieme a Salernitana ed Entella, a quota 26 punti.

Il tabellino minuto per minuto

Le probabili formazioni di Pisa – Frosinone

QUI PISA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Gori in porta, pacchetto difensivo composto da Ingrosso, Benedetti e Aya. A centrocampo De Vitis in cabina di regia con Verna e Siega mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Lisi e Pinato. In attacco tandem offensivo composto da Masucci e Moscardelli.

QUI FROSINONE – Nesta dovrebbe schierare la sua squadra con un modulo speculare a quello dei padroni di casa: Bardi in porta, reparto difensivo composto da Brighenti, Ariaudo e Capuano. A centrocampo Maiello in cabina di regia con Paganini e Haas mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Zampano e Beghetto. In attacco tandem offensivo composto da Ciano e Dionisi.

PISA (3-5-2): Gori; Ingrosso, Benedetti, Aya, Lisi, Verna, De Vitis, Siega, Pinato, Masucci, Moscardelli. Allenatore: D’Angelo

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Krajnc, Zampano, Paganini, Maiello, Haas, Beghetto, Ciano, Dionisi. Allenatore: Nesta

STADIO: Arena Garibaldi – Romeo Anconetani

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Pisa – Frosinone, valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.