Diretta Pordenone – Cremonese: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Pordenone – Cremonese del 29 dicembre 2019 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino minuto per minuto del match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 15

UDINE – Domenica 29 dicembre alle ore 15 si giocherà Pordenone – Cremonese, incontro valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020. Da una parte ci sono i padroni di casa che sono reduci dalla brutta sconfitta esterna contro la Salernitana ma in classifica occupano sempre la seconda posizione con 31 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono i grigio-rossi che vengono dal pari interno contro la Juve Stabia e in classifica occupano la quattordicesima posizione con 21 punti.

Le probabili formazioni di Pordenone – Cremonese

QUI PORDENONE – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Di Gregorio in porta, pacchetto difensivo composto da Bassoli e Semenzato sulle corsie esterne mentre nel mezzo Camporese e Barison. A centrocampo Burrai in cabina di regia con Pobega e Misuraca mezze ali mentre in attacco Chiaretti alle spalle del tandem offensivo composto da Ciurria e Strizzolo.

QUI CREMONESE – Gli ospiti dovrebbero schierarsi col 3-4-1-2 con Agazzi in porta, reparto arretrato formato da Ravanelli, Claiton e Caracciolo. A centrocampo Castagnetti e Valzania in cabina di regia con Zortea e Migliore sulle corsie esterne mentre davanti Piccolo alle spalle della coppia d’attacco formata da Ceravolo e Ciofani.

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Bassoli, Camporese, Barison, Semenzato, Pobega, Burrai, Misuraca, Chiaretti, Ciurria, Srizzolo. Allenatore: Tesser

CREMONESE (3-4-1-2): Agazzi; Ravanelli, Claiton, Caracciolo, Zortea, Valzania, Castagnetti, Migliore, Piccolo, Ceravolo, Ciofani. Allenatore: Baroni

STADIO: Dacia Arena

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Pordenone – Cremonese, valevole per la diciannovesima ed ultima giornata d’andata del campionato di Serie B 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.