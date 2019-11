Pisa – Pordenone: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Pisa – Pordenone del 2 dicembre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21

PISA – Lunedì 2 dicembre, alle ore 21 andrà in scena Pisa – Pordenone, posticipo della quattordicesima giornata del campionato di Serie B. Da una parte c’è la squadra padrona di casa che viene dal pareggio esterno contro il Cittadella e in classifica occupa l’undicesima posizione con 17 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono i friulani che vengono dalla vittoria casalinga contro il Perugia e in classifica occupano il secondo posto con 22 punti. Il direttore di gara sarà il signor Di Martino della sezione di Teramo.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Lunedì 2 dicembre, alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI PISA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Gori in porta, pacchetto difensivo composto da Belli e Lisi sulle corsie esterne mentre nel mezzo Aya e Benedetti. A centrocampo Gucher in cabina di regia con De Vitis e Verna mezze ali, poco più avanti ci sarà Di Quinzio che supporterà il tandem d’attacco Marconi – Masucci.

QUI PORDENONE – Tesser dovrebbe schierare la sua squadra con un modulo speculare: Di Gregorio tra i pali, reparto difensivo composto da Almici e De Agostini sulle corsie esterne mentre nel mezzo Barison e Camporese. A centrocampo Burrai in cabina di regia con Misuraca e Pobega mezze ali, poco più avanti agirà Gavazzi che supporterà la coppia d’attacco Ciurria – Strizzolo.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Pisa – Pordenone, valevole per il posticipo della quattordicesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Pisa – Pordenone

PISA (4-3-1-2): Gori; Belli, Aya, Benedetti, Lisi; Verna, Gucher, De Vitis; Di Quinzio; Masucci, Marconi. Allenatore: D’Angelo

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Barison, Camporese, De Agostini; Misuraca, Burrai, Pobega; Gavazzi; Ciurria, Strizzolo. Allenatore: Tesser

STADIO: Arena Garibaldi – Romeo Anconetani