Pistoiese – Pescara 1-1: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Pistoiese – Pescara del 14 aprile 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentasettesima giornata di Serie C 2021/2022

PISTOIA – Giovedì 14 aprile, alle ore 21, allo Stadio “Melani”, si affronteranno Pistoiese e Pescara per la trentasettesima giornata del Girone B di Serie C 2021/2022. I toscani sono reduci dal pareggio esterno per 2-2 contro il Gubbio e sono sedicesimi con 36 punti, frutto di otto vittorie, dodici pareggi e sedici sconfitte, con trentasette gol fatti e cinquantatré subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta siglando otto reti e incassandone altrettanti. Gli abruzzesi vengono dal successo casalingo per 2-1 contro il Grosseto e sono quinti, a quota 61 punti e con un cammino di sedici partite vinte, tredici pareggiate e sette perse; cinquantuno reti segnate e trentadue incassate. Il bilancio del Pescara nelle ultime cinque partite giocate é di due vittorie, due pareggi e una sconfitta con cinque gol fatti e quattro subiti. All’andata, lo scorso 2-0, finì 2-0 in favore del Pescara, allora guidato da Auteri A dirigere il match sarà Andrea Ancora di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Andrea Barcherini di Terni e Michele Rispoli di Locri; quarto ufficiale Luca Tagliente di Brindisi.

Cronaca della partita con tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: PISTOIESE - PESCARA 1-2 (1'T) PRIMO TEMPO 44' FERRARII!!!! 2-1 DEL PESCARA!!! Torna in vantaggio la squadra biancazzurra con il suo numero nove che raccoglie un cross dal fondo di Clemenza sul secondo palo e da metri zero sovrasta il 3 avversario e colpisce di testa! 41' prova a reagire la squadra di Zauri che conquista un nuovo angolo : sugli sviluppi palla al secondo palo ma conclusione alta del Pescara! 39' PAREGGIO DELLA PISTOIESE! Su cross dalla sinistra Moretti in agguato e Drudi colpisce fortuitamente nella sua porta con sfera che si infila alla sinistra del portiere! 37' cross di Suciu verso il secondo palo con Bocic che liscia un pò il tentativo con il piatto e quasi incredulo blocca Sorrentino! Che occasione fallita! 36' primo angolo anche per la Pistoiese ma battuto un pò frettolosamente, si chiude la difesa 33' possesso palla degli abruzzesi, retropassaggio di Pontisso un pò rischioso con i piedi allontana Sorrentino al limite dell'area 30' diagonale molto insidioso di Di Massimo dal limite dell'area sulla destra d'attacco, il suo destro non è potente ma abbastanza preciso quasi da sfiorare il palo! 26' primo angolo della partita per il Pescara sulla destra d'attacco: sugli sviluppi palla sul secondo palo dove Ierardi colpisce di poco a lato! 23' giallo nei riguardi del tecnico Alessandrini per proteste 22' fallo subito in difesa da Frascatore su una ripartenza della squadra 21' D'URSIII!!!! VANTAGGIO DEL PESCARA!!! Spunto del numero 8 che lascia partire un bolide dal vertice sinistro dell'area e palla che si infila sotto l'incrocio dei pali alla sinistra di Seculin che non può arrivarci! 19' punizione conquistata dal Pescara ai 30 metri in posizione centrale: battuta di Pompetti sul secondo palo, sfera sul fondo 18' verticalizzazione per Bocic che in area cade su contatto con Drudi ma il giocatore è l'attaccante ad aver commesso fallo 14' fallo al limite dell'area su Bocic in posizione centrale tra le proteste dei giocatori biancazzurri: si aggiusta la sfera Di Massimo, palla in rete ma gol annullato! La palla era passata in mezzo alla barriera infilandosi alla destra di Sorrentino su carambola del palo ma l'arbitro ha ravvisato una spinta alla stessa barriera 12' primo giallo della partita per Ierardi, fallo al limite su Martina dal vertice sinistro dell'area: batte Di Massimo, palla sopra la barriera ma arriva docile tra le braccia del portiere 11' spunto di Clemenza sulla destra, il giocatore calcia con il mancino dal vertice destro dell'area ma alza la mira 9' tocco con un braccio di Folprecht, punizione ai 25 metri in posizione centrale per il Delfino: batte Pompetti morbido verso il secondo palo dove Seculin non trattiene la sfera e difesa che allontana 8' impreciso nel lungo lancio Folprecht per Bocic, diventa un passaggio per Sorrentino 7' ricordiamo che è possibile seguire anche le altre nostre dirette sulle concorrenti del Pescara al 3° 4° posto ovvero Cesena e Virtus Entella 6' lancio in profondità per Bocic, in area bravo Sorrentino ad anticiparlo in uscita 4' uno contro uno di Martina con Cancellotti ma cross direttamente sul fondo 3' grande lotta a centrocampo, ha la meglio la squadra di casa ma appoggio errato di Suciu a regalare la palla agli avversari 1' scatto di Martina, cross basso dal fondo per Bocic sul secondo palo ma in scivolata non arriva per un soffio sul pallone! Si parte! Calcio d'avvio battuto dalla Pistoiese in maglia arancione, Pescara in maglia blu scura Ci siamo! Pistoiese e Pescara fanno l'ingresso in campo, tutto pronto all'inizio del match Un saluto ai lettori di Calciomagazine e agli amici di Abruzzonews, benvenuti alla diretta di Pistoiese - Pescara per la 37esima giornata del campionato di Lega Pro. Dalle ore 21 al via il collegamento. TABELLINO PISTOIESE: 90 Seculin, 3 Sottini, 6 Marcucci, 11 Bocic, 16 Portanova, 23 Folprecht, 33 Martina, 34 Suciu, 42 Moretti, 94 Mezzoni, 99 Di Massimo. A disposizione: 1 Pozzi, 22 Crespi, 2 Nica, 4 Venturini, 5 Florentine, 8 Castellano, 10 Stijepovic, 15 Basani, 20 Pinzauti, 29 D’Antoni, 77 Pertica, 97 Paolini. Allenatore: Marco Alessandrini PESCARA: 22 Sorrentino, 7 D’Ursi, 9 Ferrari, 18 Drudi, 20 Pontisso, 21 Pompetti, 23 Cancellotti, 28 Ingrosso, 38 Frascatore, 68 Ierardi, 97 Clemenza. A disposizione: 14 Iacobucci, 3 Rasi, 5 Illanes, 8 Memushaj, 11 Cernigoi, 16 Diambo, 17 Rauti, 27 Veroli, 29 Nzita, 42 Kuqi, 43 Blanuta, 44 Lazcano. Allenatore: Luciano Zauri Reti: al 21' pt D'Ursi, al 39' pt Drudi (autorete) Ammonizioni: Ierardi, Alessandrini (dalla panchina) Recupero:

Formazioni ufficiali di Pistoiese – Pescara

PISTOIESE: 90 Seculin, 3 Sottini, 6 Marcucci, 11 Bocic, 16 Portanova, 23 Folprecht, 33 Martina, 34 Suciu, 42 Moretti, 94 Mezzoni, 99 Di Massimo. A disposizione: 1 Pozzi, 22 Crespi, 2 Nica, 4 Venturini, 5 Florentine, 8 Castellano, 10 Stijepovic, 15 Basani, 20 Pinzauti, 29 D’Antoni, 77 Pertica, 97 Paolini. Allenatore: Marco Alessandrini

PESCARA: 22 Sorrentino, 7 D’Ursi, 9 Ferrari, 18 Drudi, 20 Pontisso, 21 Pompetti, 23 Cancellotti, 28 Ingrosso, 38 Frascatore, 68 Ierardi, 97 Clemenza. A disposizione: 14 Iacobucci, 3 Rasi, 5 Illanes, 8 Memushaj, 11 Cernigoi, 16 Diambo, 17 Rauti, 27 Veroli, 29 Nzita, 42 Kuqi, 43 Blanuta, 44 Lazcano. Allenatore: Luciano Zauri

I convocati del Pescara

14 Iacobucci Alessandro, 22 Sorrentino Alessandro, 47 Barretta Mattia, 23 Cancellotti Tommaso, 18 Drudi Mirko, 38 Frascatore Paolo, 68 Ierardi Mario, 5 Illanes Julián, 28 Ingrosso Gianmarco, 29 Nzita Mardochee, 3 Rasi Alessio, 27 Veroli Davide, 16 Diambo Amadou, 8 Memushaj Ledian, 21 Pompetti Marco, 20 Pontisso Simone, 43 Blanuta, 11 Cernigoi Iacopo, 97 Clemenza Luca, 7 D’ursi Eugenio, 9 Ferrari Franco, 17 Rauti Nicola, 44 Lazcano Arman, 42 Kuqi Armand

La presentazione del match

QUI PISTOIESE – Alessandrini potrebbe affidarsi al modulo 3-5-2, schierando in porta Seculin e con Moretti, Portanova e Sottini a formare il blocco difensivo. In cabina di regia Suciu con Marcucci e Folprecht; sulle corsie esterne Mezzoni e Martina. Davanti Bocic e Di Massimo.

QUI PESCARA – Zauri, subentrato ad Auteri, dovrà fare a meno dello squlificato Di Riso e degli infortunati Chiarella e Zappella; ritrova però Rauti, Illanes e Memushaj. Probabile modulo 4-2-3-1, con in porta Sorrentino; difesa composta da Cancellotti, Drudi, Ingrosso e Frascatore. A centrocampo Pompetti, Pontisso e Diambo; sulla trequarti Clemenza e D’Ursi, di supporto all’unica punta Ferrari.

Le probabili formazioni di Pistoiese – Pescara

PISTOIESE (3-5-2): Seculin; Moretti, Portanova, Sottini; Mezzoni, Suciu, Marcucci, Folpercht, Martina; Bocic, Di Massimo. Allenatore: Marco Alessandrini.

PESCARA (4-2-3-1): Sorrentino; Cancellotti, Drudi, Ingrosso e Frascatore; Pompetti, Pontisso, Diambo, Clemenza, D’Ursi, Ferrari. Allenatore: Auteri

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.