Pistoiese – Prato: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Pistoiese – Prato di Mercoledì 8 febbraio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido la 26° giornata di Serie D

PISTOIA – Mercoledì 8 febbraio alle 19.45 si gioca allo stadio Melani di Pistoia la partita Pistoiese – Prato. Il derby di toscana, valido per la 26° giornata di Serie D, si giocherà a porte chiuse, decisione presa a 24 ore dall’inizio del match per un provvedimento del Prefetto per motivi di ordine pubblico. La squadra ospite indosserà una maglia speciale con sponsor Nova Sicurezza e Sds Antincendio. Nella gara d’andata ebbe la meglio la Pistoiese grazie a un gol di Benassi al 18′ della ripresa on Scianname espulso allo scadere. Entrambe le squadre arrivano da una vittoria rispettivamente per 2-1 in casa del Real Forte Queceta e tra le mura amiche, 1-0, con il Salsomaggiore. Sono separate da 9 lunghezze con gli arancineri che possono agganciare il Forlì in seconda posizione e già vincente in questo turno portandosi così a -6 dalla Giana Erminio che invece ha perso. Pronostici a favore della Pistoiese data a 2.10 mentre il pareggio a 3.15 così come la sconfitta. Sul Calciomagazine aggiornamenti sulle formazioni ufficiali e dati principali dell’incontro.

I convocati del Prato

Aprili, Bertini, Mobilio, Ciccone, Cela, Campaner, Renzi, Cecchi, Angeli, Trovade, Del Rosso, Nicoli, Nizzoli, Colombini, Falsettini, Bassano, Sciannamé, Soldani, Petronelli, Diallo

Le probabili formazioni di Pistoiese – Prato

PISTOIESE (4-2-3-1): Urbietis; Biagioni, Viscomi, Davì, Arcuri; Caponi, Mehic; Sighinolfi, Andreoli, Di Biase; Barzotti. Allenatore: Consonni.

PRATO (3-4-3): Bertini; Campaner, Angeli, Bassano; Aprili, Soldani, Trovade, Nicoli; Renzi, Diallo, Ciccone. Allenatore: Brando.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva su Tv Prato al canale 75 del digitale terrestre con le voci di Massimiliano Masi e Sfefano Chini.