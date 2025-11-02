Pontedera-Perugia 2-2: botta e risposta al Mannucci

Diretta Pontedera-Perugia di Domenica 2 novembre 2025: nel primo tempo Giraudo risponde a Vitali, nel secondo Manzari a Ladinetti
PONTEDERA – Al “Mannucci” di Pontedera va sfida vibrante e ricca di colpi di scena tra due squadre in cerca di riscatto. Pontedera e Perugia si dividono la posta con un 2-2 che lascia l’amaro in bocca a entrambe: i toscani si fanno rimontare due volte, mentre gli umbri mostrano carattere ma confermano le difficoltà difensive. Un punto che muove poco la classifica, ma che racconta di una gara combattuta fino all’ultimo.
Cronaca della partita
Il Pontedera parte con buon piglio e al 34’ Vitali sblocca il match con un destro preciso dopo una bella azione corale. Il Perugia reagisce e al 42’ Giraudo trova il pari con un colpo di testa su cross di Bartolomei. Nella ripresa, i granata tornano avanti: all’11’ Ladinetti si inserisce con i tempi giusti e batte Gemello con un rasoterra angolato. Il Perugia però non molla e al 24’ Manzari firma il 2-2 con una conclusione potente dal limite, dopo una bella combinazione con Kanoute. Nel finale, i cambi non incidono e il ritmo cala. Il Pontedera sfiora il colpo grosso con Polizzi, ma Gemello è attento.
Allo scadere, l’arbitro assegna un rigore al Perugia per una spinta su Giardino, ma dopo il check al VAR la decisione viene revocata. Un pareggio che fotografa bene l’andamento della gara: equilibrio, errori e qualche lampo tecnico. Il Pontedera resta a +2 sulla zona playout, mentre il Perugia rimane impantanato nei bassifondi del Girone B.
Tabellino
PONTEDERA: Raffi A., Perretta G., Corradini F., Pretato M., Migliardi F. (dal 45’+1 st Cerretti C.), Manfredonia M., Ladinetti R., Vitali P., Faggi F., Nabian H. (dal 28′ st Polizzi M.), Andolfi T. (dal 21′ st Battimelli G.). A disposizione: Bassanini R., Battimelli G., Beghetto L., Cerretti C., Coviello A., Gueye O., Milazzo S., Paolieri L., Pietrelli R., Polizzi M., Strada N., Tempre M., Vannucchi T., Vona E.
PERUGIA: Gemello L., Tozzuolo A., Riccardi D., Angella G., Giraudo F., Megelaitis L., Bartolomei P., Giunti G. (dal 14′ st Torrasi E.), Manzari G. (dal 40′ st Joselito), Montevago D. (dal 40′ st Giardino C.), Kanoute M. (dal 14′ st Bacchin L.). A disposizione: Bacchin L., Broh J., Calapai L., Dottori C., Giardino C., Joselito, Moro L., Nwanege K., Ogunseye R., Rondolini P., Strappini S., Terrnava D., Torrasi E., Tumbarello G., Yabre M.
Reti: al 34′ pt Vitali P. (Pontedera) , al 11′ st Ladinetti R. (Pontedera) , al 42′ pt Giraudo F. (Perugia) , al 24′ st Manzari G. (Perugia) .
Ammonizioni: al 27′ st Battimelli G. (Pontedera) al 24′ pt Megelaitis L. (Perugia), al 7′ st Giunti G. (Perugia), al 18′ st Montevago D. (Perugia), al 31′ st Tozzuolo A. (Perugia).
Le dichiarazioni di Mister Menichini alla vigilia
Mister Menichini ha sottolineato l’importanza della vittoria ottenuta senza subire gol nell’ultima uscita, definendola un passaggio fondamentale per rafforzare l’autostima del gruppo. Secondo il tecnico, da questo risultato bisogna ripartire con cuore, spirito di sacrificio e generosità, ma anche con maggiore incisività in fase offensiva. Ha ribadito che tutte le partite valgono tre punti, ma alcune assumono un peso specifico maggiore. In riferimento alla sfida contro il Perugia, Menichini ha precisato che non si tratta di un match decisivo, vista la lunga strada ancora da percorrere, ma ha riconosciuto la sua delicatezza: vincere significherebbe portarsi a +8, perdere vorrebbe dire ritrovarsi con gli umbri a soli due punti. Per questo, ha concluso, servirà una prestazione importante, tanto a livello individuale quanto collettivo.
Presentazione della partita
Domenica 2 novembre 2025 , alle ore 17:30 scendono in campo Pontedera – Perugia per la giornata 12 del campionato Serie C – Girone B . L'incontro si svolgerà allo Stadio Ettore Mannucci e sarà diretto dall'arbitro Andrea Terribile della sezione AIA di Bassano del Grappa . Con lui ci saranno gli assistenti Stefano Allievi di San Benedetto del Tronto e Nicola Valcaccia di Castellammare di Stabia; quarto ufficiale Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro, operatore FVS Cristiano Pelosi di Ercolano .
La formazione toscana occupa attualmente la 15ª posizione in classifica con 11 punti raccolti in 11 gare. Il bilancio è di 3 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte, con 8 gol segnati e ben 21 subiti, che ne fanno la difesa più battuta del girone. In casa, il rendimento è altalenante: 2 vittorie e 3 sconfitte in 5 partite, con una differenza reti di -7. Nell’ultima giornata, il Pontedera ha ottenuto un successo prezioso contro la Juventus Next Gen (1-0), grazie a una rete di Migliardi. Tra i protagonisti stagionali spiccano Pablo Vitali, miglior marcatore con 2 gol, e Gabriele Perretta, il giocatore più utilizzato con 990 minuti giocati.
Il Perugia, guidato da Giovanni Tedesco, è penultimo in classifica con 6 punti frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 7 sconfitte. La squadra umbra ha segnato 8 gol e ne ha subiti 17, mostrando una difesa meno fragile rispetto al Pontedera, ma comunque sotto la media. In trasferta, il rendimento è negativo: 2 pareggi e 3 sconfitte in 5 gare, con 5 gol fatti e 11 subiti. La vittoria contro il Livorno (2-0) nell’ultimo turno ha rappresentato il primo successo stagionale e il debutto vincente per Tedesco in panchina. Il giocatore più incisivo finora è Giovanni Giunti, autore di 2 reti.
Probabili formazioni
PONTEDERA (4-2-3-1): Biagini; Perretta, Corradini, Vona, Migliardi; Manfredonia, Ladinetti; Vitali, Faggi, Nabian; Andolfi. Allenatore: Menichini.
PERUGIA (4-3-3): Gemello; Tozzuolo, Riccardi, Angella, Giraudo; Megelaitis, Bartolomei, Giunti; Manzari, Montevago, Kanoute. Allenatore: Tedesco.
Dove vedere la partita in TV e streaming
La gara Pontedera – Perugia , valida per la giornata 12 del campionato Serie C – Girone B , verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su NOW TV , SKY Go Italia, Sky Sport 255 . Gli abbonati Sky potranno seguirla attraverso Sky Go sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, anche soltanto collegandosi al sito ufficiale della piattaforma. C’è inoltre la possibilità di vedere la partita su Now Tv: il servizio di streaming live e on demand di Sky offre infatti la visione di diversi eventi sportivi, fra cui i match di Champions League, a coloro che acquistano uno dei pacchetti offerti. I nostri lettori avranno a disposizione la diretta testuale di questa partita sul proprio computer e sui principali dispositivi mobili (tablet e smartphone). Un’ora prima circa invece saranno disponibili le formazioni ufficiali e vedere quali sono le scelte dei due allenatori.