Pontedera-Perugia 2-2: botta e risposta al Mannucci

Mister Menichini ha sottolineato l’importanza della vittoria ottenuta senza subire gol nell’ultima uscita, definendola un passaggio fondamentale per rafforzare l’autostima del gruppo. Secondo il tecnico, da questo risultato bisogna ripartire con cuore, spirito di sacrificio e generosità, ma anche con maggiore incisività in fase offensiva. Ha ribadito che tutte le partite valgono tre punti, ma alcune assumono un peso specifico maggiore. In riferimento alla sfida contro il Perugia, Menichini ha precisato che non si tratta di un match decisivo, vista la lunga strada ancora da percorrere, ma ha riconosciuto la sua delicatezza: vincere significherebbe portarsi a +8, perdere vorrebbe dire ritrovarsi con gli umbri a soli due punti. Per questo, ha concluso, servirà una prestazione importante, tanto a livello individuale quanto collettivo.

Presentazione della partita

Domenica 2 novembre 2025 , alle ore 17:30 scendono in campo Pontedera – Perugia per la giornata 12 del campionato Serie C – Girone B . L’incontro si svolgerà allo Stadio Ettore Mannucci e sarà diretto dall’arbitro Andrea Terribile della sezione AIA di Bassano del Grappa . Con lui ci saranno gli assistenti Stefano Allievi di San Benedetto del Tronto e Nicola Valcaccia di Castellammare di Stabia; quarto ufficiale Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro, operatore FVS Cristiano Pelosi di Ercolano . Pronostico a favore della squadra umbra con i bookmakers che quotano la vittoria a 2.40 mentre il pareggio è dato a 3.00 e la sconfitta a 2.80 .

La formazione toscana occupa attualmente la 15ª posizione in classifica con 11 punti raccolti in 11 gare. Il bilancio è di 3 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte, con 8 gol segnati e ben 21 subiti, che ne fanno la difesa più battuta del girone. In casa, il rendimento è altalenante: 2 vittorie e 3 sconfitte in 5 partite, con una differenza reti di -7. Nell’ultima giornata, il Pontedera ha ottenuto un successo prezioso contro la Juventus Next Gen (1-0), grazie a una rete di Migliardi. Tra i protagonisti stagionali spiccano Pablo Vitali, miglior marcatore con 2 gol, e Gabriele Perretta, il giocatore più utilizzato con 990 minuti giocati.

Il Perugia, guidato da Giovanni Tedesco, è penultimo in classifica con 6 punti frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 7 sconfitte. La squadra umbra ha segnato 8 gol e ne ha subiti 17, mostrando una difesa meno fragile rispetto al Pontedera, ma comunque sotto la media. In trasferta, il rendimento è negativo: 2 pareggi e 3 sconfitte in 5 gare, con 5 gol fatti e 11 subiti. La vittoria contro il Livorno (2-0) nell’ultimo turno ha rappresentato il primo successo stagionale e il debutto vincente per Tedesco in panchina. Il giocatore più incisivo finora è Giovanni Giunti, autore di 2 reti.