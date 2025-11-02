Jannik Sinner torna numero uno al mondo: trionfo al Masters 1000 di Parigi

Battendo Auger-Aliassime in finale l’azzurro è tornato in vetta al ranking ATP, proprio come nel giugno 2024 dopo il Roland Garros

PARIGI – Jannik Sinner è tornato numero uno al mondo vincendo il Masters 1000 di Parigi nel novembre 2025, proprio come era accaduto a giugno 2024 dopo il Roland Garros.

Il destino del campione altoatesino sembra legato alla capitale francese. Dopo aver conquistato per la prima volta la vetta del ranking ATP grazie alla sua cavalcata al Roland Garros, Sinner ha riconquistato il trono mondiale trionfando a Parigi-Bercy. In finale ha battuto Felix Auger-Aliassime in due set (6-4, 7-6), superando Carlos Alcaraz nella classifica.

Il successo parigino ha rappresentato il quinto titolo stagionale, dopo quelli ottenuti agli Australian Open, Wimbledon, Pechino e Vienna. Con questa vittoria, ha portato a casa il 23° trofeo in carriera e ha allungato la sua striscia di successi indoor a 26 partite consecutive.

Jannik Sinner ha iniziato il match con grande intensità, strappando subito il servizio a Felix Auger-Aliassime e mettendo in crisi le certezze del canadese. Ha gestito con sicurezza il primo set, chiuso 6-4 in 44 minuti, concedendo appena tre punti nei suoi turni di battuta. Nel secondo parziale, Aliassime ha alzato il livello, ma Sinner ha resistito, superando qualche momento di difficoltà al servizio. Dopo un set equilibrato, l’azzurro ha dominato il tie-break e ha chiuso il match al primo match point, conquistando la vittoria e tornando numero uno al mondo.