Diretta Pordenone – Ascoli: risultato e tabellino in tempo reale

PORDENONE – Domenica 22 dicembre si giocherà Pordenone – Ascoli, incontro valevole per la diciassettesima giornata del campionato di serie B 2019-2020, calcio d’inizio previsto per le ore 21. I padroni di casa stanno vivendo un ottimo periodo, sono in seconda posizione con 28 punti, a -9 dal Benevento in vette e a +2 sul Frosinone; vengono da due vittorie consecutive contro Cosenza e Crotone (rispettivamente per 1-2 e 1-0). Anche gli ospiti sono messi bene in classifica, sesti insieme al Chievo con 24 punti; i marchigiani faticano a trovare continuità, infatti delle ultime 5 partite hanno raccolto 2 vittorie, 2 sconfitte ed un pareggio. L’ultimo match della squadra di coach Zanetti è stato vinto per 1-0 contro il Cittadella.

Le probabili formazioni di Pordenone – Ascoli

La squadra di coach Tesser dovrebbe scendere in campo con il 4-3-1-2 con Monachello e Strizzolo punte, supportate da Gavazzi trequartista. A centrocampo potrebbero giocare Misuraca, Burrai e Mazzocco mentre la linea difensiva sarà composta da Almici, Stefani, Barison e De Agostini, Di Gregorio in porta. Gli ospiti potrebbero giocare con il 4-4-2 con Ardemagni e Scamacca in avanti, Padoin, Troiano, Piccinocchi e Chaija sulla linea di centrocampo mentre la difesa dovrebbe essere composta da Gerbo, Valentini, Brosco e Pucino con Lanni a protezione dei pali.

Pordenone (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Stefani, Barison, De Agostini; Misuraca, Burrai, Mazzocco; Gavazzi; Monachello, Strizzolo. Allenatore: Tesser.

Ascoli (4-4-2): Lanni; Gerbo, Valentini, Brosco, Pucino; Padoin, Troiano, Piccinocchi, Chaija; Ardemagni, Scamacca. Allenatore: Zanetti.

Dove seguire Pordenone – Ascoli

Il match Pordenone – Ascoli, valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B, sarà trasmesso in diretta in esclusiva su DAZN.