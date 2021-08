Pordenone – Perugia: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Pordenone-Perugia del 21 agosto in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la prima giornata di Serie B

PORDENONE – Riparte il campionato di Serie B 2021/2022 ed alla prima giornata ci saranno subito degli scontri niente male. Uno fra questi, sabato 21 agosto alle ore 18:00: Pordenone-Perugia, allo stadio Teghil di Lignano. I Ramarri giungono alla sfida dopo la sconfitta in Coppa Italia per 1-3 contro lo Spezia. Lo scorso campionato ha segnato una salvezza raggiunta soltanto nelle ultime giornate, ora c’è tanta voglia di alzare l’asticella. Il mercato d’altronde lo conferma, con innesti mirati e di spessore per la categoria. Il Grifo, invece, dopo la brutta retrocessione in Serie C, ha colto subito il treno di ritorno verso la cadetteria ed ha tutte le intenzioni di riconfermarsi. In Coppa Italia è arrivata la sconfitta in rimonta contro il Genoa per 3-2, questa sarà un’occasione utile per entrambe le compagini per misurarsi in un test più indicativo. Pordenone, Perugia, che campionato sarà?

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI PORDENONE – Mister Paci, neo arrivato, dovrebbe affidarsi al 4-4-2. Perisan fra i pali, coadiuvato nel pacchetto difensivo da: Biondi, Camporese, Barison e Falasco. Sugli esterni di centrocampo Mensah e Folorunsho, in mezzo la cerniera composta da Kupisz e Magnino. Davanti la qualità ed il killer instinct di Ciciretti e Tsadjout.

QUI PERUGIA – Alvini, di contro, sceglierà il 3-4-3. Chichizola in porta, in difesa Dell’Orco, Sgarbi e Curado. A centrocampo Falzerano, Burrai, Kouan e Vanbaleghem. Davanti il trio offensivo guidato da Lisi, Murano e Carretta.

Le probabili formazioni di Pordenone-Perugia

Pordenone (4-4-2): Perisan; Biondi, Camporese, Barison, Falasco; Mensah, Kupisz, Magnino, Folorunsho; Ciciretti, Tsadjout. Allenatore: Paci

Perugia (3-4-3): Chichizola; Dell’Orco, Sgarbi, Curado; Falzerano, Burrai, Kouan, Vanbaleghem; Lisi, Murano, Carretta. Allenatore: Alvini

Dove vederla in TV e streaming

Il match sarà visibile in diretta televisiva su Sky e su Dazn. Inoltre per gli abbonati al pacchetto Tim Sport e Calcio sarà possibile seguire l’incontro su TimVision. In streaming l’evento verrà trasmesso sull’app di Dazn, su quelle di Sky Go e Now Tv e infine, su Helbiz live.