Diretta Pordenone – Pisa: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Pordenone – Pisa del 10 luglio in diretta: presentazione, formazioni e aggiornamenti in tempo reale del match valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie B

TRIESTE – Venerdì 10 luglio alle ore 21 si giocherà Pordenone – Pisa, incontro valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020. Da una parte c’è la formazione padrona di casa che viene dal successo esterno contro il Perugia ed in classifica occupa il terzo posto, insieme al Cittadella, con 52 punti. Dall’altra parte c’è la squadra toscana che viene da tre successi consecutivi ed in classifica occupa l’ottavo posto, in coabitazione con il Chievo, con 46 punti.

Il tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

PORDENONE:. A disposizione:. Allenatore: Attilio Tesser.



PISA:. A disposizione:. Allenatore: Luca D'Angelo.



Reti: al ' pt .

La presentazione del match

QUI PORDENONE – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col classico 4-3-1-2 con Bindi tra i pali, pacchetto difensivo composto da Vogliacco e De Agostini sulle corsie esterne mentre nel mezzo Barison e Bassoli. A centrocampo Burrai in cabina di regia con Mazzocco e Pobega mezze ali mentre davanti Tremolada a supporto del tandem offensivo composto da Ciurria e Candellone.

QUI PISA – D’Angelo dovrebbe confermare in blocco la formazione che ha battuto il Cittadella: Gori in porta, pacchetto arretrato formato da Birindelli, Caracciolo e Varnier. A centrocampo De Vitis in cabina di regia con Siega e Gucher mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Minesso e Lisi. In attacco tandem offensivo composto da Marconi e Masucci.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Pordenone – Pisa, valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Pordenone – Pisa

PORDENONE (4-3-1-2): Bindi; Vogliacco, Barison, Bassoli, De Agostini, Mazzocco, Burrai, Pobega, Tremolada, Ciurria, Candellone. Allenatore: Tesser

PISA (3-5-2): Gori; Birindelli, Caracciolo, Varnier, Lisi, Gucher, De Vitis, Siega, Minesso, Marconi, Masucci. Allenatore: D’Angelo

STADIO: Nereo Rocco