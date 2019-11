Portogallo-Lituania 6-0, il tabellino: tripletta di Ronaldo

Il tabellino di Portogallo-Lituania 6-0 il risultato finale: successo agevole per la Nazionale lusitana, qualificazione ad un passo.

FARO – Nel match valevole per il Gruppo B delle qualificazioni a Euro 2020 il Portogallo demolisce 6-0 la Lituania avvicinandosi alla qualificazione. Match in ghiaccio sin da subito con la doppietta di Ronaldo che, nella seconda frazione, completa l’opera portandosi a casa il pallone. Nel mezzo le reti di Pacienca, Pizzi e Bernardo Silva. Con questo successo la Nazionale lusitana consolida la seconda posizione con 14 punti, uno in più della Serbia. Ai lusitani basterà vincere il match contro il Lussemburgo per qualificarsi ai prossimi Europei.

Portogallo-Lituania 6-0: il tabellino del match

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Ricardo Pereira, Ruben Dias, José Fonte, Mario Rui; Pizzi, Ruben Neves, Bruno Fernandes (72′ Joao Moutinho); Bernardo Silva (66′ Bruma), Cristiano Ronaldo (83′ Diogo Jota), Pacienca. Allenatore: Santos

LITUANIA (4-3-2-1): Setkus; Mikoliunas, Palionis, Girdvainis, Andriuskevicius; Slivka, Simkus, Kuklys (57′ Matulevicius); Novikovas, Golubickas (75′ Lasickas); Cernych (81′ Kazlauskas). Allenatore: Urbonas

RETI: 7′ Rig. Ronaldo (P), 22′ Ronaldo (P), 52′ Pizzi (P), 56′ Pacienca (P), 63′ Bernardo Silva (P), 65′ Ronaldo (P)

AMMONIZIONI: Palionis, Mikoliunas (L)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 0′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

STADIO: Estadio Algarve