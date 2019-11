Portogallo – Lituania: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Portogallo – Lituania del 14 novembre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per l’ottava giornata delle qualificazioni a Euro 2020, calcio d’inizio alle ore 20.45

FARO – Giovedì 14 novembre alle ore 20.45 andrà in scena Portogallo – Lituania, match valevole per l’ottava giornata del Gruppo B delle qualificazioni a Euro 2020. Da una parte ci sono i lusitani che sono reduci dalla sconfitta contro l’Ucraina e in classifica occupano la seconda posizione con 11 punti e una partita in meno. Dall’altra parte, invece, ci sono gli ospiti che vengono dalla sconfitta casalinga contro la Serbia e in classifica occupano l’ultimo posto con un solo punto.

La cronaca minuto per minuto

La presentazione del match

QUI PORTOGALLO – I campioni d’Europa in carica dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Rui Patricio in porta, pacchetto difensivo composto da Mario Rui e Guerreiro sulle corsie esterne mentre nel mezzo Pepe e Ruben Dias. A centrocampo Danilo Pereira in cabina di regia con Joao Moutinho e Bruno Fernandes mezze ali mentre in attacco tridente composto da Guedes, Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva.

QUI LITUANIA – La Nazionale baltica dovrebbe scendere in campo col 4-1-4-1 con Cerniauskas in porta, pacchetto difensivo composto da Baravykas e Mikoliunas sulle corsie esterne mentre nel mezzo Klimavicius e Girdvainis. A centrocampo Simkus in cabina di regia con Vorobjovas e Golubickas mezze ali mentre Lasickas e Verbickas giocheranno a supporto di Matulevicius.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Portogallo – Lituania, valevole per l’ottava giornata del Gruppo B delle qualificazioni a Euro 2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sul Canale 20 di Mediaset.

Le probabili formazioni di Portogallo – Lituania

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Mario Rui, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro, Joao Moutinho, Danilo Pereira, Bruno Fernandes, Guedes, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva. Allenatore: Santos

LITUANIA (4-1-4-1): Cerniauskas; Baravykas, Klimavicius, Girdvainis, Mikoliunas, Simkus, Lasickas, Vorobjovas, Golubickas, Verbickas, Matulevicius. Allenatore: Urbonas

STADIO: Estadio Algarve