Portogallo – Svizzera: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Portogallo – Svizzera: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la semifinale di UEFA Nations League, calcio d’inizio alle ore 20.45

PORTO – Dopodomani, mercoledì 5 giugno alle ore 20:45, all’Estádio do Dragão di Porto si disputerà la semifinale, a gara secca, della UEFA Nations League tra Portogallo e Svizzera. Da una parte ci sono i lusitani guidati da Fernando Santos, che hanno concluso al primo posto il gruppo 3 della Lega, che comprendeva anche Italia e Polonia, quest’ultima retrocessa in Lega B. Dall’altra parte la sorpresa di questa competizione, la Svizzera di Petkovic che ha trionfato nel gruppo 2 contro Belgio ed Islanda.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Mercoledì 5 giugno alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI PORTOGALLO – La principale novità porta il nome di Cristiano Ronaldo. Il fenomeno della Juve, che non era mai stato convocato nelle precedenti gare della UEFA Nations League, tornerà in campo con la maglia dei lusitani, mentre sarà out André Silva, attaccante di proprietà del Milan. Il modulo di riferimento potrà variare dal 4-3-3 al 4-4-2, i due sistemi di gioco maggiormente usati da Fernando Santos nelle ultime uscite. Tra i pali ci sarà Rui Patricio, davanti a lui la linea difensiva composta da Cancelo, Pepe, Dias e Guerreiro. In caso di 4-3-3, ipotesi al momento più probabile, a centrocampo agiranno Moutinho, Carvalho e Pereira, con Rafa Silva che si accomoderebbe in panchina. In attacco spazio all’inamovibile CR7, accompagnato da Sousa e Bernardo Silva.

QUI SVIZZERA – Petkovic risponde col 3-5-2. In porta ci sarà Sommer, mentre il pacchetto difensivo sarà composto da Akanji, Ricardo Rodriguez e Schar, quest’ultimo in vantaggio su Elvedi. Resta viva l’ipotesi 4-4-1-1 con Ricardo Rodríguez che scalerebbe in posizione di terzino sinistro. Sulle fasce ci saranno Mbabu e Zuber, mentre in mezzo al campo Xhaka, Zakaria e Freuler. In attacco pronti Shaqiri a supporto di Seferovic, ma potrebbe trovare spazio Ajeti. Non convocato Gavranovic.

Dove vederla in TV e Streaming

La partita tra Portogallo e Svizzera sarà tramessa su Italia 1, sul canale 6 del digitale terrestre, e su Italia 1 HD sul canale 506.

Le probabili formazioni

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Cancelo, Pepe, Dias, Guerreiro; Moutinho, Carvalho, Pereira; Bernardo Silva, Sousa, Ronaldo. Allenatore: Santos

SVIZZERA (3-5-2): Sommer; Akanji, Schar/Elvedi, Rodríguez; Mbabu, Freuler, Xhaka, Zakaria, Zuber; Shaqiri/Ajeti, Seferovic/Ajeti. Allenatore: Petkovic

Stadio: Estádio do Dragão, Porto