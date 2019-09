Premier League 2018-2019: Presentazione settima giornata

Riflettori puntanti su Manchester United – Arsenal. Il Liverpool aprirà il turno facendo visita allo Sheffiled United

Questo pomeriggio, all’ora di pranzo, partirà la settima giornata di Premier League. Le prime due squadre a scendere in campo saranno Sheffield United e Liverpool: i “reds” sono primi a punteggio pieno dopo sei giornate e hanno già staccato il Manchester City di cinque lunghezze. Partita interessante tra Bournemouth e West Ham che al Dean Court si troveranno l’una di fronte l’altra. Le due squadre occupano rispettivamente la sesta e la quinta posizione in classifica. In questo turno ci sarà anche la sfida nei bassi fondi della graduatoria tra Wolverhampton e Watford. Le due squadra sono le uniche a non aver trovato ancora una vittoria in questa nuova stagione nella massima serie inglese.

Il Manchester City sarà impegnato nell’insidiosa trasferta di Goodison Park contro l’Everton che non ha iniziato benissimo il suo campionato collezionando appena due vittorie ed un pareggio. Il Chelsea di Frank Lampard deve trovare al più presto una propria identità e, dopo la sconfitta contro il Liverpool della scorsa settimana, si ritroverà nuovamente davanti al suo pubblico contro il Brighton. I riflettori di questa giornata sarà tutti puntati sul big match in programma ad Old Trafford tra Manchester United ed Arsenal. I gunners occupano la quarta posizione con 11 punti, mentre i “red devilds” si trovano leggermente più indietro avendone racimolati solamente otto.

PROGRAMMA SETTIMA GIORNATA PREMIER LEAGUE

SABATO 28 SETTEMBRE

Ore 13.30

Sheffield United – Liverpool

Ore 16

Crystal Palace – Norwich City

Aston Villa – Burnley

Bournemouth – West Ham

Wolves – Watford

Tottenham – Southampton

Chelsea – Brighton

Ore 18.30

Everton – Man City

DOMENICA 29 SETTEMBRE

Ore 17.30

Leicester – Newcastle

LUNEDI’ 30 SETTEMBRE

Ore 21

Manchester United – Arsenal

CLASSIFICA

Liverpool 18, Man City 13, Leicester 11, Arsenal 11, West Ham 11, Bournemouth 10, Tottenham 8, Man United 8, Burnley 8, Sheffield United 8, Chelsea 8, Shouthampton 7, Everton 7, Brughton 6, Norwich 6, Newcaslte 5, Aston VIlla 4, WOlves 4, Watford 2