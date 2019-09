Premier League 2019-2020: La presentazione della quinta giornata

La presentazione della quinta giornata di Premier League: il Liverpool ospita il Newcastle, mentre il City farà visita al Norwich

Terminata la sosta per le nazionali è tempo, ora, di tornare in campo con la Premier League. Apriranno la quinta giornata il Liverpool, primo a punteggio pieno, ed il Newcastle che si affronteranno ad Anfield. Sempre sabato il Manchester United riceverà all’Old Trafford il Leicester City che occupa la terza posizione in solitaria con 8 punti. Sfida interessante a Walverhampton dove i lupi, ancora a secco di vittorie, affronteranno il Chelsea di Frank Lampard che ha avuto un inizio di campionato altalenante. Il Brighton e il Burnley si sfideranno dopo che le due squadre, prima della sosta, hanno subito delle sonore sconfitte contro Manchester City e Liverpool. Il Manchester City farà visita al neopromosso Norwich City che fino ad ora ha raccolto solo 3 punti grazie ad una super prestazione del bomber Pukki. Il centravanti dei gialloverdi ha siglato ben 5 gol nelle prime quattro partite, solo Aguero ha fatto meglio. L’Arsenal andrà a Vicarage Road di Watford nella partita che vedrà impegnati i “gunners” contro gli ultimi in classifica. Infatti, i giallo-nero-verdi hanno raccolto solo un punto nelle primi quattro turni. In questa giornata ci sarà un derby di Londra che andrà in scena al Tottenham Hotspurs Stadium dove gli spurs faranno gli onori di casa contro il Crystal Palace che ha iniziato il campionato collezionando 7 punti.

Programma giornata 5 premier League

Sabato 14 settembre

ore 13.30

Liverpool – Newscastle

ore 16.00

Man United – Leicester

Sheffield – Southampton

Brighton – Burnley

Wolves – Chelswa

Tottenham – Crystal Palace

ore 18.30

Norwich – Man City

Domenica 15 settembre

ore 15

Bournemouth – Everton

ore 17.30

Watford – Arsenal

Lunedì 16 settembre ore 21

Aston Villa – West Ham

Classifica

Liverpool 12, Man City 10, Leicester 8, Crystal Palace 7, Arsenal 7, Everton 7, West Ham 7, Man United 5, Tottenham 5, Sheffield 5, Chelsea 5, Burnley 4, Southampton 4, Newcastle 4, Bournemouth 4, Brighton 4, Wolves 3, Aston Villa 3, Norwich 3, Watford 1