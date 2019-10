Premier League 2019-2020: la presentazione della nona giornata

Il programma delle venti squadre del campionato inglese nella nona giornata della stagione 2019/2020. Big match a Manchester con lo United che ospita il Liverpool, il Manchester City vola a Londra dove affronterà il Crystal Palace e l’Arsenal giocherà il posticipo contro lo Sheffield United

LONDRA – Domani, sabato 19 ottobre, avrà inizio la nona giornata del massimo campionato inglese, la Premier League, che si aprirà con il match tra Everton e West Ham alle ore 13:30. Big match della giornata è la sfida tra il Manchester United e il Liverpool che si disputerà domenica 20 ottobre alle 17,30. I Reds cercheranno la vittoria in trasferta per volare ancora di più in solitaria, mentre i Red Devils vorranno conquistare i tre punti per risalire in classifica e far diminuire il divario al Manchester City e all’Arsenal che distano dietro la capolista di 8 e 9 punti. I Citizens se la vedranno in trasferta a Londra contro il Crystal Palace, mentre i Gunners giocheranno in posticipo lunedì 21 ottobre fuori casa contro lo Sheffield United. Il Leicester ospiterà il Burnley mentre il Chelsea se la vedrà tra le mura amiche contro il Newcastle.

Il programma della nona giornata di Premier League

Sabato 19 ottobre



Everton – West Ham ore 13,30

Aston Villa – Brighton ore 16

Tottenham – Watford ore 16

Wolverhampton – Southampton ore 16

Chelsea – Newcastle ore 16

Bournemouth – Norwich ore 16

Leicester – Burnley ore 16

Crystal Palace – Manchester City ore 18,30

Domenica 20 ottobre



Manchester United – Liverpool ore 17,30

Lunedì 21 ottobre