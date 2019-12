Premier League 2019-2020: il resoconto della diciannovesima giornata

Il resoconto della diciannovesima giornata di Premier League. Continua la marcia trionfale del Liverpool verso il titolo di Premier League. Cambio di panchine: positivo per l’Everton ma non per l’Arsenal

La diciannovesima giornata di Premier League 2019-2020 vede i Reds continuare la loro marcia trionfale verso il titolo di Premier League, a farne le spese è stato il Leicester (secondo in classifica) sconfitto in casa da un sono 4 a 0. Grande colpo del Wolverhampton che ha sconfitto per 3 a 2 in casa il Manchester City. Altra sorpresa di giornata è la disfatta casalinga del Chelsea contro il Southampton. Prima partita e prima vittoria di Carlo Ancelotti sulla panchina dell’Everton vittorioso di misura in casa contro il Burnley grazie alla rete dell’attaccante Calvert-Lewin a dieci minuti dal termine. A fine gara le parole sul match dell’allenatore ex Napoli: “Vittoria meritata e sofferta ma alla fine ha premiato la squadra. Sono molto contento per l’accoglienza ricevuta, grande atmosfera. Soddisfatto anche perché non abbiamo subito gol e da qui bisogna ripartire”.

Vince con un roboante 4 a 1 il Manchester United all’Old Trafford contro il Newcastle. Continua il periodo nero dell’Arsenal che nonostante il cambio di panchina con Arteta non va oltre l’1 a 1 sul campo del Bournemouth, ma l’allenatore è soddisfatto e nel post gara commenta così: “Il mio esordio in panchina è stato intenso, ero così emozionato, volevo solo trasmettere quell’energia ai giocatori e mi sono davvero divertito. Abbiamo avuto la possibilità nel secondo tempo di mettere la gara a nostro favore, ma in generale in termini di atteggiamento, desiderio e impegno sono soddisfatto. Ozil? Penso che abbia giocato davvero bene. Ha lavorato e avrebbe potuto fare la differenza, avremmo potuto segnare tre o quattro gol attraverso i suoi passaggi”.

I risultati della diciannovesima giornata di Premier League

Tottenham – Brighton 2-1

Bournemouth – Arsenal 1-1

Aston Villa – Norwich 1-0

Chelsea – Southampton 0-2

Crystal Palace – West Ham 2-1

Everton – Burnley 1-0

Sheffield United – Watford 1-1

Manchester United – Newcastle 4-1

Leicester – Liverpool 0-4

Wolverhampton – Manchester City 3-2

LA CLASSIFICA: Liverpool* 52, Leicester 39, Manchester City 38, Chelsea 32, Wolverhampton 30, Tottenham e Sheffield United 29, Manchester United 28, Crystal Palace 26, Newcastle 25, Arsenal e Burnley 24, Everton 22, Southampton 21, Brighton e Bournemouth 20, West Ham* 19, Aston Villa 18, Watford 13, Norwich 12.

*una partita in meno