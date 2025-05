Primavera 1, Inter-Sassuolo: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Inter-Sassuolo di Martedì 27 maggio 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita semifinali playoff Primavera 1

BAGNO A RIPOLI – Martedì 27 maggio 2025 , alle ore 20:30 é in programma Inter U20 – Sassuolo U20 , gara valida per la semifinale playoff del campionato Primavera 1 . Le due squadre si ritrovano nuovamente dopo che nell’ultima circostanza la Inter ha avuto la meglio con il risultato di 0-1 . Sarà l’arbitro Francesco Zago della sezione AIA di Conegliano a dover dirigere questo incontro che si disputerà presso lo stadio Curva Fiesole – Viola Park . Sarà coadiuvato dagli assistenti Thomas Storgato di Castelfranco Veneto e Alessia Cerrato di San dona’ di Piave; quarto ufficiale Gerardo Simone Caruso di Viterbo . I bookmakers danno per vincente la Sassuolo U20 e quotando la vittoria a .

Nelle ultime cinque gare disputate l’Inter ha ottenuto 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta realizzando 6 reti e subendone 4 .Ha chiuso la regular season con 74 punti e il suo secondo posto ha consentito di partire direttamente dalla semifinale . Il Sassuolo invece ha collezionato 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte realizzando 8 reti e subendone 6 . Arriva a questa sfida forte del 3-0 inflitto nei quarti di finale al Milan . In caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari si giocheranno direttamente i rigori. La vincente sfiderà in finale quella del match tra Roma e Fiorentina ovvero la squadra viola .

Tabellino in tempo reale

INTER U20:. A disposizione:



SASSUOLO U20:. A disposizione:



Reti:



Probabili formazioni di Inter-Sassuolo

INTER (4-3-3): Calligaris; Della Mora, Re Cecconi, Alexiou, Motta; Berenbrunch, Zanchetta, Venturini, Mosconi, Spinaccè, Quieto. Allenatore: Andrea Zanchetta

SASSUOLO (4-3-2-1): Scacchetti; Di Bitonto, Knezovic, Leone, Weiss; Lopes, Bruno, Minta; Corradini, Barani; Parlato. All. Bigica

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Inter – Sassuolo , valevole per il campionato Primavera 1 – Play Off – Semi finali , verrà trasmesso in diretta e in esclusiva tv e streaming su Sportitalia.

In diretta su Calciomagazine

Calciomagazine.net vi offrirà la diretta scritta di Inter U20 – Sassuolo U20 e gli aggiornamenti in tempo reale. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara.