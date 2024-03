Primavera 1, programma e dirette tv partite della 25° giornata 2023/2024

La Lega Serie A ha diffuso date e orari per il prossimo turno del Campionato Primavera 1, il venticinquesimo, in programma dal 9 all’11 marzo 2024: dove vedere le partite

MILANO – La Lega Serie A ha diffuso le informazioni sul programma della venticinquesima giornata del Campionato Primavera 1 che si svolgerà dal 9 all’11 marzo 2024. Il programma si sabato mattina alle ore 11 con Hellas Verona-Milan, incontro trasmesso su Diretta Tv al canale 60 del digitale terrestre o sull’APP di SportItalia e sito ufficiale che trasmettono tutti gli incontri in streaming. Stesso orario per Sassuolo-Atalanta disponibile su Diretta Tv al 60 DTT. Alle ore 13 altri due incontri ovvero Genoa-Lecce su Diretta Solocalcio mentre il big match Inter-Juventus sul canale 60 del digitale terrestre.

La giornata di domenica si aprirà sempre alle ore 11 con Fiorentina-Rom-in onda su Diretta Tv al canale 60 del digitale terrestre. Alle ore 13 troviamo Empoli-Cagliari su Diretta Tv al canale 60 DTT, stesso orario per Frosinone-Sampdoria disponibile su Diretta Solocalcio. Fischio d’inizio alle ore 15.00 per Torino-Monza disponibile su Diretta Solocalcio. Lunedì 11 marzo alle ore 15 si affrontano Lazio-Bologna in onda su Diretta Tv al 60 DTT, posticipo della giornata.

PROGRAMMA DELLA 25^ GIORNATA 2023/2024

Sabato 9 marzo



ore 11.00

Hellas Verona-Milan (Sinergy Stadium di Verona)

Sassuolo-Atalanta (Stadio Ricci di Sassuolo)

ore 13.00

Genoa-Lecce (Chittolina di Quiliano)

Inter-Juventus (Konami Training Center di Milano)

Domenica 10 marzo

ore 11.00

Fiorentina-Roma (Viola Park di Bagno a Ripoli)

ore 13.00

Empoli-Cagliari (Campo Sportivo Petroio di Vinci)

Frosinone-Sampdoria (Centro Sportivo di Ferentino)

ore 15.00

Torino-Monza (Stadio V. Mazzola di Orbassano)

Lunedì 11 marzo

Lazio-Bologna (Mirko Fersini di Formello)

CLASSIFICA DOPO LA 23° GIORNATA

Inter 49

Roma 43

Lazio 41

Sassuolo 40

Atalanta 40

Torino 37

Milan 37

Cagliari 33

Genoa 32

Fiorentina 32

Juventus 31

Hellas Verona 31

Empoli 29

Lecce 27

Sampdoria 23

Monza 23

Bologna 20

Frosinone 11